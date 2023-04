Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Κτήριο αλλάζει χρώμα ανάλογα με τον καιρό (εικόνες)

Εννιαόροφο κτήριο τραβάει τα βλέμματα των περαστικών χάρη στο σχεδιασμό και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του.

Τραβάει τα βλέμματα των περαστικών χάρη στο σχεδιασμό και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική του. Πρόκειται για ένα εννιαόροφο κτήριο, πλήρους ενεργειακής απόδοσης, που «ξεφύτρωσε» στην οδό Ν.Ζέρβα στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης και πολύ σύντομα θα στεγάσει τις υπηρεσίες και τα γραφεία της ΕΥΑΘ Παγίων. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι η πρόσοψή του θυμίζει κύματα, με τα σκίαστρα αλουμινίου να αλλάζουν χρώμα ανάλογα με τις διαθέσεις του καιρού, καθώς το κτίριο, όπως αναφέρουν οι μελετητές, έχει μία πράσινο-μπλε απόχρωση όταν πέφτουν επάνω του οι αχτίδες του ήλιου και μία καφετί απόχρωση όταν τα σύννεφα καλύπτουν την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το κτίριο «σηκώθηκε» σε ιδιόκτητο οικόπεδο μικρής έκτασης, σε παραδιπλανό δρόμο από το δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, και για να γίνει η πλήρης αξιοποίηση των μόλις 181 τ.μ. αναπτύχθηκε σε ύψος. Στα αξιοσημείωτα είναι ο «πράσινος» χαρακτήρας του καθώς στον ελεύθερο χώρο του δώματος θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πάνελ που θα εξυπηρετούν ενεργειακά το κτήριο.

Στο ισόγειο έχει γίνει διαμόρφωση με χώρους πρασίνου και διαδρόμους πρόσβασης πεζών, ενώ ο σχεδιασμός για τις επόμενες παρεμβάσεις προβλέπει την τοποθέτηση -πιθανότατα πολύχρωμου - φωτισμού, ώστε η μεταλλική κατασκευή να μπορεί να «μεταμορφώνεται» χρωματικά ανάλογα με τον εορτασμό διαφόρων παγκόσμιων ημερών.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΥΑΘ Παγίων, Σάκης Τζακόπουλος, που είχε την ιδέα, ολοκλήρωσε τη μελέτη και η κατασκευή ξεκίνησε επί των ημερών του. Ο ίδιος χαρακτηρίζει το έργο ως «παιδί του» και αναφέρει ότι με συγκίνηση το είδε να μεγαλώνει και να ολοκληρώνεται. Μάλιστα, σε τοποθέτησή του σημείωνε πως το κτίριο μπορεί να αποτελέσει ένα νέο τοπόσημο για την πόλη.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια της ΕΥΑΘ Παγίων, Λία Παπαδοπούλου, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρθηκε στη μετακόμιση των υπηρεσιών τονίζοντας ότι «ενδεχομένως προς τα τέλη καλοκαιριού με αρχές φθινοπώρου» η υπηρεσία θα είναι έτοιμη να εγκατασταθεί στο νέο της χώρο. Η ίδια, συμπλήρωσε με νόημα: «για εμάς είναι πολύ σημαντικό, διότι από το 2003 που δημιουργήθηκε η ΕΥΑΘ Παγίων ήμασταν στο ενοίκιο. Τώρα, 20 χρόνια μετά θα στεγαστούμε σε ένα δικό μας κτίριο, κάτι που ήταν ευσεβής πόθος».

