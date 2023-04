Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 17χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 17χρονου. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη του. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 17χρονου από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

"Στις 14/04/2023, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ο Γκοντάντ (Godad) (επ.) Άχμεντ (Ahmed) (ον.), σομαλικής καταγωγής, ο οποίος κατά δήλωση του φορέα φιλοξενίας είναι 17 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε σήμερα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γκοντάντ (Godad) (επ) Άχμεντ (Ahmed) (ον.), έχει ύψος 1.68 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει κοντά σγουρά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι, ένα φούτερ και αθλητικά μαύρα παπούτσια. Κρατούσε ένα τσαντάκι ώμου. Έχει ένα σκουλαρίκι στο δεξί αυτί.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple".

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία στην Ακρόπολη – μητέρα 18χρονου: Το παιδί μου ζει από θαύμα

Κορογιαννάκης για Γεωργούλη: Υπερβολική η χρονική διάρκεια της έρευνας των βελγικών Αρχών

Βιέννη: αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση επειδή δεν δούλευαν τα... καζανάκια!