Γεωργούλης: Πότε θα φτάσει στην βελγική Δικαιοσύνη η υπόθεση

Πότε θα συζητηθεί η άρση ασυλίας του Αλέξη Γεωργούλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί καθυστέρησε η εξέλιξη της υπόθεσης.



Θα καθυστερήσει πολύ να φτάσει στα δικαστήρια των Βρυξελλών, η υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη, τον οποίο έχει καταγγείλει η Ελένη Χρονοπούλου, για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες Ισαάκ Καριπίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, η υπόθεση μπορεί να πάρει μήνες μέχρι να φτάσει στα δικαστήρια, και αν τελικά φτάσει, όπως έλεγαν αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες.

Και αυτό γιατί, πρώτα απ’ όλα η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να επεξεργαστεί την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει λάβει ακόμη ούτε την δικογραφία. Οπότε το θέμα στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να συζητηθεί σε πρώτο βαθμό στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής που είναι στις 30 Μαΐου.

Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά που θα καθυστερήσουν την εξέλιξη της υπόθεσης, όπως για παράδειγμα θα πρέπει να οριστεί ειδικός σύμβουλος που θα ενημερωθεί για την δικογραφία και αναλόγως θα κάνει την εισήγηση του.

Αλλά ακόμη και τότε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα γίνει μια πρώτη συζήτηση και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες, γιατί είναι πολύ πιθανόν η Επιτροπή να ζητήσει διευκρινήσεις για σημεία της δικογραφίας όπως συνήθως γίνεται, μπορεί επίσης ο κ. Γεωργούλης να δηλώσει κόλλημα και έτσι να αναβληθεί η εξέταση της υπόθεσης, κοκ.

Με δεδομένο δε ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεδριάζει μόνο μια φορά το μήνα, κάθε αναβολή ισοδυναμεί με ένα μήνα καθυστέρηση.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό που θα πάρει την τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας του κ. Γεωργούλη μετά την εισήγηση που θα δεχθεί από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

Επίσης, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός πως τον Αύγουστο είναι κλειστό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε, με κάθε επιφύλαξη, η υπόθεση Γεωργούλη δεν πρόκειται να φτάσει στα Βελγικά δικαστήρια πριν από τον φθινόπωρο.

Αναφορικά τώρα με το γιατί έχει καθυστερήσει περίπου τρια χρόνια η υπόθεση να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα, δικηγόροι στο Βέλγιο έχουν διάφορες απόψεις. Πρώτα απ’ όλα ότι επειδή η καταγγέλλουσα δεν έδωσε αμέσως στις αρχές το όνομα του φερόμενου ως θύτη δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.

Οπότε η μήνυση έγινε σε δεύτερο χρόνο εν τω μεταξύ μεσολάβησε και η πανδημία που πολλές υποθέσεις όχι μόνο στο Βέλγιο αλλά σε όλο το κόσμο πήγαν πίσω, δεν βρέθηκε και κάποιος να ζητήσει να προχωρήσει πιο γρήγορα η υπόθεση, οπότε δικαιολογείται αυτή η καθυστέρηση.

