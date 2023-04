Αθλητικά

Δρομέας σε υπερ-μαραθώνιο τερμάτισε τρίτη με... αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο κι όμως αληθινός. Υπερμαραθωνοδρόμος κουράστηκε και... πήρε αυτοκίνητο για να ολοκληρώσει τον αγώνα.

Αφαιρέθηκε η 3η θέση από μία Σκωτσέζα δρομέα σε υπερ-μαραθώνιο, αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι είχε χρησιμοποιήσει ένα όχημα σε μέρος της διαδρομής, όπως είπε ο διευθυντής του αγώνα.

Τα δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης στον αγώνα 80 χιλιομέτρων Μάντσεστερ-Λίβερπουλ στις 7 Απριλίου έδειξαν ότι η Τζοοάσια Ζακρζέφσκι, η οποία εκπροσώπησε τη Σκωτία στο Μαραθώνιο στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας 2014 στη Γλασκώβη, χρησιμοποίησε ένα αυτοκίνητο για μια διαδρομή 4 χιλιομέτρων του αγώνα, ανέφερε το BBC.

Ο διευθυντής του αγώνα Γουάιν Ντρινκγουότερ είπε ότι έλαβε πληροφορίες ότι δρομέας είχε αποκτήσει ένα «αντιαθλητικό, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια μιας ενότητας του αγώνα».

«Έχοντας εξετάσει τα δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης αγώνων μας, τα δεδομένα GPX, δηλώσεις από την ομάδα αγώνων μας, άλλους διαγωνιζόμενους και από την ίδια τη συμμετέχουσα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μία δρομέας έχει πλέον αποκλειστεί από τον αγώνα έχοντας πάρει όχημα για τη μεταφορά της σε μέρος της διαδρομής», είπε στο BBC.

Η Ζακρζέφσκι είπε ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα κακής επικοινωνίας:

«Όταν έφτασα στο σημείο ελέγχου τους είπα ότι αποχωρούσα και μου είπαν "θα μισήσεις τον εαυτό σου αν σταματήσεις".Συμφώνησα να συνεχίσω με μη ανταγωνιστικό τρόπο», τόνισε η Ζακρζέφσκι στο BBC.

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος με την αποδοχή του τροπαίου και έπρεπε να το παραδώσω πίσω. Ήμουν κουρασμένη και ταλαιπωρημένη Δεν ήταν κακόβουλο, ήταν κακή επικοινωνία. Ποτέ δεν θα εξαπατούσα σκόπιμα, αλλά δεν θέλω να δικαιολογώ.»

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: άγρια συμπλοκή με τραυματίες (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Το Πάσχα τους “στοίχισε” 150000 ευρώ!

Μαρούσι: Κεραυνός έπεσε δίπλα σε καφετέρια - Άρπαξαν φωτιά τα δέντρα (εικόνες)