Τσιτσιπάς: Στους “16” του Barcelona Open

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Barcelona Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στους "16".

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No5) δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ κι έκανε επίδειξη δύναμης στο δεύτερο, για να ξεκινήσει με νίκη τη διαδρομή του στο χωμάτινο τουρνουά της κατηγορίας ATP 500 της Βαρκελώνης «Barcelona Open Banc Sabadell», επικρατώντας με 6-4, 6-2 -σε 79 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα- του Αργεντινού Πέδρο Κατσίν (No 69) στο 2ο γύρο («32»), εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τους «16».

Στο 1ο σετ, οι δύο παίκτες, δίνοντας μάχες μέσα σε γεμάτα γκέιμ, υπερασπίστηκαν το σερβίς τους έως το 2-2. Τότε ο Στέφανος Τσιτσιπάς (που είχε περάσει χωρίς αγώνα τη φάση των «64») έκανε το πρώτο μπρέικ, μπήκε μπροστά με 3-2 και έφτασε στο 4-2 αφού μπόρεσε να κρατήσει αμέσως το σερβίς του.

Τα γεμάτα μπρέικ συνεχίστηκαν, με όμορφους συναρπαστικούς πόντους εκατέρωθεν (4-3, 5-3, 5-4), φτάνοντας έτσι στο 10ο γκέιμ , όπου ο Έλληνας πρωταθλητής κρατώντας το σερβίς έφτασε στη νίκη με 6-4 μετά από 47 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα.

Ιδανικό το ξεκίνημα του Στέφανου Τσιτσιπά στο 2ο σετ κάνοντας μπρέικ σε ένα γκέιμ που ο Αργεντινός μετά το 40-40 πήρε πλεονέκτημα, για να το ακυρώσει ο Έλληνας πρωταθλητής και αφού αποκτήσει εκείνος με τη σειρά του να φτάσει στο 1-0. Υπερασπίστηκε με ευκολία το σερβίς του (2-0) πριν κάνει νέο μπρέικ για να φτάσει στο 3-0 και πάλι με ευκολία στο δικό του σερβίς να κάνει το 4-0.

H πρώτη αντίδραση του Αργεντινού στο 2ο σετ έφτασε στο 5ο γκέιμ, που κέρδισε μειώνοντας σε 4-1. Ο Τσιτσιπάς... επέστρεψε στο σερβίς του (5-1), ο Κατσίν μείωσε σε 5-2, πριν ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκληρώσει νικητής και το δεύτερο σετ (6-2) σε 31 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα εξασφαλίζοντας συνέχεια στο τουρνουά της Βαρκελώνης,

Στους «16» ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ντένις Σαποβάλοφ. Ο 24χρονος Καναδός (Νο 28 στην παγκόσμια κατάταξη) ξεπέρασε στη φάση των «32» το «εμπόδιο» του Σλοβάκου Γιόζεφ Κόβαλικ, τον οποίο νίκησε σήμερα με 6-4, 6-3. Αξίζει να σημειωθεί ότι Σαποβάλοφ και Τσιτσιπάς έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν σε επίπεδο ATP, με τον Καναδό να μετράει τρεις νίκες κα τον Έλληνα πρωταθλητή μία.

Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Σαποβάλοφ στο Masters 1000άρι τουρνουά του Μόντε Κάρλο το 2018, ενώ ο Καναδός επιβλήθηκε του 24χρονου πρωταθλητή στο Australian Open του 2018, στο Masters 1000άρι τουρνουά του Μαϊάμι το 2019, καθώς και στο πλαίσιο των ομίλων του ATP Cup το 2020.

