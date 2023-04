Πολιτική

Εκλογές 2023: Βαρβιτσιώτης – Ξενογιαννακοπούλου – Γιαννακοπούλου για την υπόθεση Γεωργούλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές αντιπαρατέθηκαν για την υπόθεση Γεωργούλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Οι εξελίξεις για την καταγγελία σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης που είχαν τρεις υποψήφιοι βουλευτές, το βράδυ της Τετάρτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η αντίστροφή μέτρηση για τις εκλογές.

Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν ο Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στο Δυτικό Τομέα της Β' Αθηνών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στο Βόρειο Τομέα της Β' Αθηνών και η υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον Δυτικό Τομέα Β' Αθηνών, Νάντια Γιαννακοπούλου.

Οι τρεις υποψήφιοι είχαν πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την καταγγελία για βιασμό και ξυλοδαρμό από τον ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, που έκανε η δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Χρονοπούλου, αλλά και για την διαρροή του ονόματός της.

Παρακολουθήστε την σχετική συζήτηση από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρούσι: Κεραυνός έπεσε δίπλα σε καφετέρια - Άρπαξαν φωτιά τα δέντρα (εικόνες)

Τροχαίο με εγκατάλειψη ντελιβερά (εικόνες)

Κατερίνα Χέλμη: Πότε και που θα γίνει η κηδεία της