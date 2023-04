Life

Υπόθεση Γεωργούλη: Σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο – Τι λένε ηθοποιοί (βίντεο)

Έκπληκτοι δηλώνουν ηθοποιοί για τις αποκαλύψεις με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Γεωργούλη. Συνεδριάζει το ΣΕΗ για το ενδεχόμενο αποπομπής του.​



Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά τις καταγγελίες για κακοποίηση στο πρόσωπο του Αλέξη Γεωργούλη. Γυναίκες συμπρωταγωνίστριες του αλλά και φίλοι του δεν μπορούν να δεχθούν όσα ακούγονται και καταγγέλλονται.

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί του. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα, ένα εξαιρετικό παιδί. Ένας εξαιρετικός συνεργάτης, όσο τον γνώρισα εγώ, με τρομερό ήθος», ανέφερε η Μαρίνα Ασλάνογλου, σε δήλωσή της στον ΣΚΑΙ.

«Πάντα είμαστε με τα θύματα, αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη έχει το λόγο», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Τον ξέρω τον Αλέξη, μου κάνει εντύπωση αυτό που ακούω», είπε από την πλευρά του ο Μάνος Γαβράς σε δήλωσή του στο Star.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τη θέση του Αλέξη Γεωργούλη στο σωματείο.

«Αν όμως αποδειχθεί η ενοχή για τέτοια θέματα δεν χαρίζομαι ούτε σε φίλους, ούτε σε συναδέλφους. Θεωρώ αν έχει σφάλει θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα όσο βαρύ και αν είναι. Όλη η προσπάθεια με το Metoo δεν επιτρέπεται να πέσει στο κενό», τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Χάρης Ρώμας..

Πάντως όλοι μιλούν για έναν ευγενικό άνθρωπο με ιδιαίτερο χιούμορ και καλό ηθοποιό

«Πιστεύω ότι κάπου μπλέχτηκε. Κακώς… Με ανθρώπους που ίσως δεν τον εκτιμούν, που ίσως τον μπέρδεψαν. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από όλα αυτά που λένε. Να μου φέρουν αποδείξεις, να μου φέρουν στοιχεία. Να μου φερουν όλα αυτά και μετά να θάβουν τους ανθρώπους με τέτοιο τρομερό τρόπο και να τον εξαναγκάζουν να παραιτηθεί. Είναι ντροπή», ανέφερε στον ΑΝΤ1 η Μαρία Ιωαννίδου.

«Είναι φερόμενος ως -δική μου είναι η λέξη- παρενοχλητής σεξουαλικά. Δίκη θα γίνει και θα τα βρούμε αλλά ξεριζώστε αυτό το στερεότυπο από το μυαλό σας… είναι νέος, πλούσιος και ωραίος, δεν έχει λόγο να βιάσει; Σοβαρά τώρα;», είπε η Έλενα Ακρίτα στο Podcast .

Η τελευταία του δουλειά ως ηθοποιός ήταν τον Μάιο του 2016 οπότε και συμμετείχε σε μια σειρά μαζί με ένα μεγάλο καστ από Έλληνες και ξένους ηθοποιούς.

