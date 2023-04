Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Η 21η Μαΐου θα είναι η Κυριακή της μεγάλης αυτοδύναμης Ελλάδας

H χώρα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα μέσα στο 2023 και ότι η κυβέρνηση τήρησε όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, τόνισε ο Κυριακός Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση της. Οι δεσμεύσεις για τη νέα τετραετία.

«Εδώ με την ένωση του 1864 συντελέστηκε η πρώτη εδαφική επέκταση της πατρίδας μας. Είναι ένας τόπος που ταυτίζεται με την εθνική πρόοδο. Το μήνυμα σας θα είναι ηχηρό. Η 21η Μαΐου θα είναι η Κυριακή της μεγάλης αυτοδύναμης Ελλάδος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στην Κέρκυρα, μετά την παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της περιφέρειας των Ιονίων Νήσων που προηγήθηκε

«Το Ιόνιο είναι και θα παραμείνει γαλάζιο. Αν κρίνω από την παρουσία σας, θα γίνεται ολοένα πιο γαλάζιο. Διακρίνω την ορμή όλων των Ελλήνων για να βαδίσουμε μόνο μπροστά. Φαντάζομαι ότι αυτό το μήνυμα θα το πήρε και ο κ. Τσίπρας που πρόσφατα βρέθηκε στο νησί σας. Δυστυχώς, όχι για να γιορτάσει το Πάσχα, αλλά για να ξαναπεί τα μίζερα ψέματα του για μια χώρα που τάχα περνά της πιο φτωχικές γιορτές. Ενώ όλος ο κόσμος γύρω χαιρόταν σε μια Κέρκυρα πλημμυρισμένη από χαμόγελα και αισιοδοξία. Αυτά τα χαμόγελα είναι η καλύτερη απάντηση στον εκπρόσωπο του γκρίζου και της κακομοιριάς», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα του 2023 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 με την πατρίδα μας, όπως είπε, να έχει τη θέση που της αξίζει στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Επενδυτική βαθμίδα το 2023 με σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι τήρησε όλες τις προεκλογικές δεσμευσεις που είχε δώσει το 2019 επισημαίνοντας ότι όλα αυτά συνέβησαν, ενώ η χώρα αντιμετώπισε αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις. «Κρατήσαμε απόρθητα τα σύνορά μας και παράλληλα στη διάρκεια της πανδημίας στηρίξαμε την οικονομία και την κοινωνία. Σήμερα όλα είναι πράγματι διαφορετικά», σημείωσε και τόνισε πως από τη σύγκρουση προτιμά τη σύγκριση.

Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε ότι η χώρα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα μέσα στο 2023 εφόσον από τις εκλογές προκύψει σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο και στις έρευνες για εύρεση υδρογοναναθρακων νότια της Κρήτης.

«Ξέρω πολύ καλά οι μισθοί στη χώρα μας παρά τις αυξήσεις εξακολουθούν να είναι χαμηλοί, ότι πολλά νοικοκυριά δοκιμάζονται από την εισαγόμενη ακρίβεια και στο κράτος υπάρχουν ακόμα εστίες αναχρονισμού που αντιστέκονται, ότι στην υγεία απαιτούνται πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις», συμπλήρωσε.

Όσα υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσουν, είτε σε νέο τσουνάμι φόρων, είτε σε νέο μνημόνιο

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα υποδομής που έγιναν στην Κέρκυρα από το 2019 και σε όλα τα Ιόνια Νησιά, καθώς και στο αναπτυξιακό σχέδιο της περιφέρειας.

«Είναι αλήθεια πως πολλά από όσα προανέφερα έπρεπε να είχαν γίνει. Η αρχή έγινε και δεν υπάρχει περιθώριο να ξανακυλήσουμε σε παρελθόν που αφήσαμε πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως αν όσα υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ γίνουν πράξη θα οδηγήσουν, είτε σε τσουνάμι νέων φόρων, είτε σε νέο μνημόνιο.

«Δεν θα υπάρχει δεύτερη φορά στη συμφορά αλλά δεύτερη εντολή στην προκοπή», τόνισε και δεσμεύτηκε για καλύτερους μισθούς για όλες και ολους τη δεύτερη τετραετία.

Σε ότι αφορά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρηματοδότηση της επέκτασης του φράχτη στον Έβρο, είπε ότι «έδωσε ηχηρή απάντηση στον κ. Παπαδημουλη και τον ΣΥΡΙΖΑ».

Στις 21 Μαΐου προχωράμε σταθερά, τολμηρά, μόνο μπροστά

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα στέγασης για τους νέους «Σπίτι μου» ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κέρκυρα τόνισε ότι το πρόγραμμα ήδη εξαντλείται και δεσμεύτηκε να διπλασιάσει τα σχετικά κονδύλια.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αποκτούν μονιμότητα μετά από δοκιμαστική περίοδο δύο ετών. «Όπως όσα είπαμε τα κάναμε, έτσι θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας για το αύριο», υπογράμμισε.

Το δίλημμα, είπε, της 21ης Μαΐου είναι αν θα βαδίσουμε μπροστά ή πίσω. «Θελουμε στο τιμόνι τη ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα; Τόσο απλά και τόσο καθαρά. Τόσο καθαρά προκύπτουν και τα ερωτήματα από τη σύγκριση. Επιστροφή στους φόρους ή συνεχίζουμε με ελαφρύνσεις; Ζητάμε μια χώρα ξέφραγο αμπέλι ή την Ελλάδα που θωρακίζεται; Με το ΣΥΡΙΖΑ του χθες ή με τη ΝΔ του αύριο; Τόσο απλά και τόσο καθαρά»,υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην απλή αναλογική τόνισε ότι η πατρίδα μας δεν έχει ανάγκη από περιπέτειες και πειράματα. «Δεν επιτρέπονται χαλαρές ψήφοι τάχα διαμαρτυρίας. Καμία λάθος απόφαση στην κάλπη δεν θα δικαιώνεται αργότερα . Η 21η Μαΐου θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Όσο πιο ισχυρό είναι το μήνυμα τόσο πιο εύκολα η δεύτερη αναμέτρηση θα οπλίσει με δύναμη το νικητή για να κυβερνήσει σωστά τη χώρα. Θελουμε αποφάσεις γρήγορες και όχι να χάνονται μεταξύ εταίρων που αποδεικνύονται τελικά αταίριαστοι. Ο τόπος δεν έχει πολυτέλεια να χάνει χρόνο αναζητώντας για πρωθυπουργό έναν άγνωστο Χ», σημείωσε, ενώ είπε πως «οι αντίπαλοί μας αν οι αριθμοί βγαίνουν δεν θα διστάσουν να συμμαχήσουν, καθώς «τους ενώνει μίσος για τη ΝΔ και εμένα προσωπικά». «Ας είναι. Οι επιθέσεις τους, τα παράσημά μας», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι καιροί είναι αβέβαιοι και χρειάζεται σταθερό χέρι στο τιμόνι. «Οδηγεί σε μια επιλογή. Αυτοδύναμη Ελλάδα και αυτοδύναμη ΝΔ. Αυτοδυναμία σημαίνει και κάτι ακόμα. Σημαίνει ευρυχωρία. Η ΝΔ είναι μεγάλη ευρύχωρη παράταξη. Είχα δεσμευτεί ότι θα διευρύνω τη ΝΔ και θα την ξανακάνω νικήτρια. Τη δέσμευση μου την τήρησα στο ακέραιο», υπογράμμισε.

«Στις 21 Μαΐου δεν γυρνάμε πίσω. Προχωράμε σταθερά, τολμηρά, μόνο μπροστά», ανέφερε κλείνοντας την ομιλία του.

