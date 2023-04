Πολιτική

Γεωργούλης - Στεφανίδη: Η ανάρτηση κατά της Χρονοπούλου, ο σάλος και η “συγγνώμη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση της μητέρας της Κατερίνας Στεφανίδη και υποψήφιας του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Ελένης Χρονοπούλου.

Η Ζωή Βαρέλη-Στεφανίδη, η οποία είναι μητέρα της Κατερίνας Στεφανίδη και υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην ανατολική Αττική, έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη μετά τον σάλο που προκλήθηκε για την υιοθέτηση, από μέρους της, χυδαίου πρωτοσέλιδου του «Μακελειού», που αναφέρεται στην υπόθεση Γεωργούλη και την καταγγελία για βιασμό και ξυλοδαρμό που έκανε σε βάρος του η δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Ελένη Χρονοπούλου.

«Ζητώ συγγνώμη για την απαράδεκτη ανάρτηση μου. Αναγνωρίζω το λάθος μου και γι’ αυτό κατέβασα αμέσως τη σχετική ανάρτηση. Ως γυναίκα και μητέρα γυναικών απολογούμαι για τα συναισθήματα που το σοβαρό μου ατόπημα προκάλεσε», έγραψε

Συγκεκριμένα, η Ζωή Βαρέλη - Στεφανίδη, αφού αναπαρήγαγε μέσω Twitter το δημοσίευμα του «Μακελειού», το συνόδευσε με σχόλιο: «Συγγνώμη, αλλά δεν είναι απίθανο να είναι έτσι».

Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις με αποτέλεσμα λίγο μετά η μητέρα της Κατερίνας Στεφανίδη να την κατεβάσει. Σφοδρή ήταν η αντίδραση από τους υποψήφιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλο Χρηστίδη και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Ο Παύλος Χρηστίδης μέσω του λογαριασμού του στο Twitter έγραψε «είναι δυνατόν; Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό;», ενώ συνόδευσε την ανάρτησή του με όσα είχε γράψει η Ζωή Βαρέλη - Στεφανίδη.

Ειναι δυνατόν;

Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ γιαυτό; pic.twitter.com/IeEPOePHpn — Παύλος Χρηστίδης (@christidisp) April 19, 2023

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έγραψε στην ανάρτησή του: «Συγχαρητήρια στον Αλέξη Τσίπρα για τις επιλογές του, αναμένουμε την αντίδραση της Πόπης Τσαπανίδου. Μόνο ντροπή».

Υποψήφια Βουλευτής @syriza_gr

Συγχαρητήρια @atsipras για τις επιλογές σας .

Αναμένουμε την αντίδραση @tsapanidou !

Μόνο ντροπή . pic.twitter.com/DBuLwn0cuT — ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (@Odysseas_) April 19, 2023

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο κ. Κωνσταντινόπουλος ζητά να αποσυρθεί η Ζωή Βαρέλη-Στεφανίδη από τα ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, έγραψε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποσύρει άμεσα την υποψηφιότητά της, διαφορετικά αποδέχεται τα γραφόμενά της» .

Μάντζος: Αποδεικνύεται ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ το βαρέλι δεν έχει πάτο

«Μετά τη διαρροή των προσωπικών στοιχείων του θύματος, μετά την επιχείρηση υποβάθμισης των εγκληματικών πράξεων, μετά την ενορχηστρωμένη πολιτική εκμετάλλευση μιας σοβαρής νομικής υπόθεσης, αποδεικνύεται ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ «το βαρέλι δεν έχει πάτο»», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος.

«Η υποψήφια βουλευτής, περιφερειακή σύμβουλος και μέλος του τομέα Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Βαρέλη-Στεφανίδη, αναπαράγει και υιοθετεί στο twitter κατάπτυστα και ψευδή δημοσιεύματα της εφημερίδας «Μακελειό». Ρωτούμε τον κ. Τσίπρα προσωπικά τι άποψη έχει για όλα αυτά. ΥΓ: Ας σβήνουν όσο προλαβαίνουν. Εξάλλου, δεν περιμέναμε και τίποτα διαφορετικό. Ούτως ή άλλως, δεν πείθουν κανέναν», συμπληρώνει ο κ. Μάντζος.

Κατερίνα Στεφανίδη: Δεν ταυτίζομαι με τα λεγόμενα και τα πιστεύω της μητέρας μου

Την αντίδραση της Κατερίνας Στεφανίδη προκάλεσαν τα σχόλια χρηστών στα social media που την καλούσαν να πάρει θέση για τις αναρτήσεις της μητέρας της.

«Δεν ταυτίζομαι με τα λεγόμενα και τα πιστεύω της μητέρας μου. Εσύ δηλαδή συμφωνείς με ό,τι πιστεύουν ή λένε οι γονείς σου; Εγώ πάντως όχι» απάντησε σε σχόλιο χρήστη του Instagram. «Ντροπή σου που έρχεσαι στο προσωπικό μου προφίλ να μου γράψεις για κάτι που δεν έχει να κάνει στο παραμικρό με εμένα ή τις δικές μου προσωπικές αντιλήψεις» πρόσθεσε η Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση Γεωργούλη: Σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο – Τι λένε ηθοποιοί (βίντεο)

Ληστεία - Ακρόπολη: βαριές κατηγορίες για τον τραυματισμό του 18χρονου

Μαρούσι: Κεραυνός έπεσε δίπλα σε καφετέρια - Άρπαξαν φωτιά τα δέντρα (εικόνες)