Εκλογές - Τσίπρας: Απαραίτητη η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ για να ηττηθεί η Μητσοτάκης ΑΕ

Συνολική επίθεση στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της τετραετίας, εξαπέλυσε από την Δράμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Συνολική επίθεση στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της τετραετίας, εξαπέλυσε από την Δράμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος υποστήριξε ότι «αυτό που ζητά ο λαός μας είναι μια μεγάλη αλλαγή», ενώ χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «πρωθυπουργό της άγνοιας».

Ο κ. Τσίπρας διαβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «και ξέρει, και μπορεί» μαζί με τους πολίτες να φέρει την πολιτική αλλαγή. Έβαλε δε, τον πολιτικό του στόχο: «Η αποφασιστική ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το πρώτο αναγκαίο βήμα. Κάθε ψήφος διαμαρτυρίας, αντίθεσης, οργής, πρέπει να κατευθυνθεί στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Γιατί μόνο αν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι πρώτο κόμμα και με διαφορά, υπογράφει ο λαός την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό λένε, όχι μόνο η πολιτική λογική, αλλά και τα μαθηματικά. Για να έχουμε αλλαγή, πρέπει να ηττηθεί η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη. Και θα ηττηθεί η ΝΔ, μόνο αν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ. Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημαίνει ήττα και τέλος για τη Μητσοτάκης-ΑΕ».

«Πρωθυπουργός της άγνοιας»

Ξεκινώντας την επίθεση ανέφερε: «Αυτό που αισθάνομαι παντού, είναι ένα μεγάλο 'ως εδώ'. Ως εδώ με την οικογενειοκρατία, με τη διαφθορά, με την ακρίβεια, με την ανασφάλεια, με τη καθεστωτική φαυλότητα, με την αδικία». Περιέγραψε με μελανά χρώματα την πραγματικότητα λέγοντας: «Τα τελευταία χρόνια ζούμε μια σκληρή πραγματικότητα. Με το εισόδημα να συρρικνώνεται. Τις τιμές στο ρεύμα, τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ να αυξάνονται διαρκώς. Με τη 'νομιμοποίηση' της αισχροκέρδειας. Με τη διαφθορά, τους Πάτσηδες και τη γαλάζια επέλαση στα δημόσια ταμεία. Με τους πλειστηριασμούς και το ξεσπίτωμα χιλιάδων οικογενειών».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι διαπράττει τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδημάτων και περιουσιών στα χρόνια της μεταπολίτευσης - από τους πολλούς στους ελάχιστους. Ακολούθως, επικέντρωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας: «Για όλα βέβαια, πάντα κάποιος άλλος φταίει. Για κάθε κοινωνική πληγή, κάθε τραγωδία, κάθε αδικία, κάθε σκάνδαλο διαφθοράς, κάθε ανηθικότητα, ένας μόνο δεν φταίει: Ο κύριος Μητσοτάκης και η πολιτική του! Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της άγνοιας. Δεν ήξερε ότι εκτός ΜΕΘ οι διασωληνωμένοι πεθαίνουν αβοήθητοι. Αλλά είχε στα συρτάρια του την έκθεση Λύτρα-Τσιόδρα. Δεν ήξερε τι κάνει στο διπλανό γραφείο του Μαξίμου ο ανεψιός του. Αλλά συμφωνούσε με την εξαγωγή του κακόβουλου λογισμικού, που δεν γνώριζε δήθεν την ύπαρξή του, μέχρι το Σουδάν. Δεν ήξερε ότι έρχεται η ενεργειακή κρίση όταν ιδιωτικοποιούσε τη ΔΕΗ. Αλλά προνοούσε για αύξηση των θέσεων διευθυντών με πλούσιους μισθούς συν μπόνους. Και φρόντιζε να αμείβεται ο εκλεκτός του κύριος Στάσσης με χίλια ευρώ ημερησίως. Συν μπόνους κι αυτός. Δεν ήξερε την κατάσταση των σιδηροδρόμων που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών. Αλλά θα εγκαινίαζε ανύπαρκτα συστήματα τηλεδιοίκησης την επόμενη μέρα της τραγωδίας. Δεν ήξερε τι κάνει ο Πάτσης, τι κάνει η Νικολάου, τι κάνει ο Λιγνάδης, τι κάνουν οι άριστοι που διόρισε, στήριξε και στηρίζει. Αλλά φρόντιζε να τους προβιβάζει και τους στηρίζει. Δεν ήξερε, ούτε και ξέρει τίποτε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα το ξαναπώ λοιπόν: Αφού δεν ήξερε, ας τον κηρύξει ο λαός μετεξεταστέο στις εκλογές. Και ας τον στείλει στο σπίτι του να μελετήσει και να μάθει ποια χώρα κυβέρνησε για τέσσερα χρόνια. Και πού την οδήγησε. Τι παρέλαβε και τι παραδίνει».

Ο κ. Τσίπρας έκανε άνοιγμα ακόμη και στους μετριοπαθείς δεξιούς, λέγοντας ότι «ακόμη και οι συντηρητικοί πολίτες δυσφορούν με την υποβάθμιση της κυβέρνησης». Αφού σημείωσε ότι η ΝΔ έχει δημοκρατική ιστορία, σημειώνοντας ότι νομιμοποίησε το ΚΚΕ, πρόσθεσε: «Είναι δυνατόν η ΝΔ να εκφράζεται από υπουργούς όπως ο κ. Πλεύρης, ο κ. Γεωργιάδης και ο πρώην γραμματέας της νεολαίας ΕΠΕΝ, κ. Βορίδης; Είναι δυνατόν το κόμμα αυτό, με αυτή την ιστορία, να έχει οδηγήσει σε αυτή την καταρράκωση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας; Αυτή η κυβέρνηση μετατρέπεται σε κυβέρνηση μίας εταιρείας, Μητοστάκης ΑΕ».

Επανέλαβε την πρόκληση-πρόσκληση προς τον κ. Μητσοτάκη: «Αφού λέει ότι το δίλημμα της κάλπης είναι 'Τσίπρας ή Μητσοτάκης' να μην φοβάται τόσο πολύ να με αντιμετωπίσει και να έλθει να αντιπαρατεθούμε πάνω στις προτάσεις μας για το μέλλον της χώρας».

Η δικαιοσύνη είναι η ψυχή μας

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «Η δικαιοσύνη δεν είναι απλά ένα σύνθημα για μας. Δεν είναι σημαία ευκαιρίας. Η δικαιοσύνη είναι η ψυχή μας» και αναφέρθηκε στο πρόγραμμά του: «Ένα πρόγραμμα που συνοψίζεται σε: Αύξηση μισθών. Μείωση τιμών. Ρύθμιση χρεών. Δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος». Ακολούθως έθεσε το ερώτημα, «είναι ρεαλιστικοί αυτοί οι στόχοι και υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν πράξη; Μήπως είναι, όπως λέει η προπαγάνδα του καθεστώτος, απλώς προεκλογικές υποσχέσεις». Δίνοντας την απάντηση ξεκαθάρισε: «Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να χρηματοδοτήσουμε τη δικαιοσύνη. Όχι τους ολιγάρχες». Διαβεβαίωσε ότι η υλοποίηση του προγράμματός του είναι εφικτή: «Ναι, είναι» είπε και πρόσθεσε: «Εμείς θα κόψουμε από την σπατάλη και την διαφθορά και θα χρηματοδοτήσουμε τις ανάγκες του λαού. Αυτοί που σπαταλούν δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις, απονέμουν ασυλία στους τραπεζίτες, διοχετεύουν δισεκατομμύρια στην ολιγαρχία, δεν δικαιούνται να ισχυρίζονται ότι δεν είναι ρεαλιστικό να επενδύσουμε χρήματα του λαού για το λαό».

Ακολούθως ρώτησε, «είναι ρεαλιστικός στόχος το δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος;» και έκανε αναδρομή από την εποχή Σημίτη: «Μπορούμε και θα διαψεύσουμε όλα τα στερεότυπα ότι αυτό το κράτος δεν αλλάζει. Ο Σημίτης υποσχέθηκε εκσυγχρονισμό του και απέτυχε. Ο Καραμανλής υποσχέθηκε επανίδρυσή του και απέτυχε. Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε επιτελικό κράτος και τελικά δημιούργησε ένα ιδιόκτητο, αναποτελεσματικό, άδικο, ακόμα και επικίνδυνο για τις ζωές των ανθρώπων κράτος. Εμείς όμως δεν είμαστε, ούτε νομείς, ούτε ιδιοκτήτες, ούτε διανομείς αυτού του κράτους. Για αυτό και μπορούμε να βάλουμε κανόνες διαφάνειας και ισονομίας. Να καταργήσουμε τους άρρωστους δεσμούς του κράτους με τα κόμματα. Μαζί και με το δικό μας κόμμα. Να αναβαθμίσουμε το ρόλο των δημοσίων υπαλλήλων χωρίς την επίδειξη πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Να ρίξουμε φως δημοκρατίας και διαφάνειας στα δυναμικά στηρίγματα του κράτους - την ΕΥΠ και την Αστυνομία. Να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε την ψηφιοποίηση του κράτους, αναβαθμίζοντας έτσι και απλοποιώντας τη σχέση του με τους πολίτες. Να δώσουμε στους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων μας Δυνάμεων το σεβασμό, την αξιοπρέπεια και τις αμοιβές που ο ζωτικός τους ρόλος στην προστασία της πατρίδα απαιτεί».

Ευθύνες για την Turkaegean

Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για την Turkaegean: «Πριν από ένα χρόνο, είχαμε όλοι δει έκπληκτοι τη διαφημιστική καμπάνια της Τουρκίας για το Αιγαίο, με τον τίτλο 'Turkaegean'. Η απροετοίμαστη κυβέρνησή μας, τότε είχε πει τότε ότι έφταιγε… ένας υπάλληλος, και δήθεν θα έκαναν έρευνα και θα τον έβρισκαν. Πέρσι, λοιπόν, είχαν υποσχεθεί ότι θα έκαναν τα πάντα για να μη συνεχιστεί η καμπάνια Turkaegean και να ανακληθεί το σήμα. Φέτος, η Τουρκία διαφημίζει κανονικότατα το «τουρκοαιγαίο» σε όλο τον κόσμο. Μετά τον αμερικανικό Τύπο, χθες είχαμε ολοσέλιδες καταχωρίσεις στη γαλλική Le Monde! Ο κ. Μητσοτάκης ταΐζει εξοπλιστικά πολλών δισ. τους υπερπατριώτες, αλλά την ίδια στιγμή αδυνατεί να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα, αφήνοντας την Τουρκία να καπηλεύεται το Αιγαίο διεθνώς, ως τουριστικό προορισμό. Τελικά δύο σήματα κατάφερε να κατοχυρώσει ο κ. Μητσοτάκης μέσα σε 4 χρόνια:

Το Turkaegean για να διαφημίζεται η Τουρκία.

Το κουταλοπίρουνο για την κυβέρνησή του».

Μιλώντας για τα εθνικά σημείωσε: «Το 2015 παραλάβαμε στα βόρεια σύνορά μας μία χώρα που όλοι την αποκαλούσαν 'Μακεδονία'. Το 2019 παραδώσαμε το Μακεδονικό λυμένο, παίρνοντας πίσω το Όνομα, τα Σύμβολα, την Ιστορία μας. Το 2019 παρέλαβαν από εμάς Αιγαίο. Το 2023, τους προειδοποιούμε, δε θα παραλάβουμε Τουρκοαιγαίο - δε θα ανεχθούμε Τουρκοαιγαίο. Αυτή η ιστορία της ανικανότητας, της αχρηστείας που μας παρουσιάστηκε ως αριστεία, τελειώνει στις 21/5».

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι δεν ζητά δεύτερη ευκαιρία, όπως συχνά λέγεται, αλλά πρώτη, αφού δεν θα έχει την επιστασία της Τρόικας. Υπογράμμισε ότι, ακόμη και έτσι, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως η κυβέρνησή του παρέδωσε καμένη γη, αφού έβγαλε την χώρα από τα μνημόνια και παρέδωσε γεμάτο ταμείο με 37 δισ. και καθαρό ορίζοντα στην επόμενη κυβέρνηση.

Μόνο μαζί μπορούμε

Ακολούθως έβαλε ένα ακόμη ερώτημα στο οποίο καλείται συνήθως να απαντήσει: «Μας λένε, ξέρουμε τι θέλετε. Αλλά μπορείτε; Μπορείτε να σταθείτε όρθιοι απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα, σε αδίστακτους κερδοσκόπους, σε κακοδαιμονίες δεκαετιών που θεωρούνται κανονικότητα, στερεότυπα ότι τίποτε δεν αλλάζει;» για να δώσει την απάντηση: «Δεν μπορούμε μόνοι μας. Εσείς μπορείτε. Μόνο μαζί, εσείς κι εμείς μπορούμε. Μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή και τη δικαιοσύνη. Σήμερα, και ξέρουμε πώς, και μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή και τη δικαιοσύνη». Υπογράμμισε ότι η κρίσιμη και καθοριστική κάλπη είναι η κάλπη της απλής και ανόθευτης αναλογικής και πρόσθεσε: «Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος στις εκλογές με την απλή αναλογική θα σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση και δεν θα μπει η χώρα στην περιπέτεια που θέλει ο κ. Μητσοτάκης».

