Πάλη - Κουρουγκλίεβ: “Χρυσός” στο Ευρωπαϊκό του Ζάγκρεμπ

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ χάρισε στην Ελλάδα το δεύτερο της μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης.

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ χάρισε στην Ελλάδα το δεύτερο της μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλης Ανδρών/Γυναικών, που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Μετά το ασημένιο του Γιώργου Κουγιουμτσίδη, σειρά πήρε το χρυσό του Κουρουγκλίεβ, ο οποίος στον σημερινό (19/4) τελικό των 86κ. ελευθέρας πάλης επικράτησε με 3-1 του Μάιλς Ναζέμ Αμινέ από το Σαν Μαρίνο.

Χωρίς να χάσει ούτε έναν τεχνικό πόντο, ο 31χρονος πρωταθλητής Ευρώπης επιβεβαίωσε μέσα στην παλαίστρα της Κροατίας την ανωτερότητά του, καθώς κανείς αντίπαλός του δεν μπόρεσε επί της ουσίας να τον απειλήσει. Στον τελικό αντιμετώπισε τον Μάιλς Ναζίμ Αμινέ από το Σαν Μαρίνο, ο οποίος προηγήθηκε μετά από παρατήρηση που δέχθηκε ο πρωταθλητής Ευρώπης. Στη συνέχεια, όμως, ο Κουρουγκλίεβ πήρε την κατάσταση στα χέρια του, προηγήθηκε 2-1 και αναδείχθηκε νικητής με 3-1.

Πριν τον αγώνα του χρυσού μεταλλίου, ο Κουρουγκλίεβ επικράτησε κατά σειρά με τεχνική υπεροχή (11-0) του Ούγγρου Πάτρικ Πουεσπόεκι, και του Λετονού Άιβαρς Σαμουσόνοκς (10-0) και 9-0 του Αζέρου Αμπουμπάκρ Αμπακάροφ, πριν κερδίζει και τον Σλοβάκο.

Στην 5η θέση ο Χοσόνοβ

Στον «μικρό» τελικό των 125 κιλών της ελευθέρας ο Αζαμάτ Χοσόνοβ αντιμετώπισε τον Ντάνιελ Λιγκέτι από την Ουγγαρία. Ο 23χρονος Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε να χάνει 5-0 στο μισό του τελικού και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει, ωστόσο δεν τα κατάφερε και τελικά πλασαρίστηκε στην 5η θέση.

Στο μεταξύ, στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία της Αγόρω Παπαβασιλείου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στα προκριματικά των 76 κιλών νίκησε την Σέρβα Νάγκι με πτώση και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου έχασε από την Ουκρανή Αναστασία Οσνιάτς.

Ρίχνεται στη μάχη η Μαρία Πρεβολαράκη

Η ώρα της Μαρίας Πρεβολαράκη έφτασε! Η «Κυρία» της ελληνικής πάλης θα παλέψει την Πέμπτη (20/4) στα 53 κιλά. Η ελληνίδα πρωταθλήτρια τοποθετήθηκε απευθείας στα προημιτελικά και περιμένει την αντίπαλό της που θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα στην Ουκρανή Λίλιγια Χορίσνα και τη Λιθουανή Βεστίνα Ντανισεβιτσιούτε.

