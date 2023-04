Αθλητικά

EuroCup - Προμηθέας: Συντριβή και αποκλεισμός στην Ρίγα

Οδυνηρό αποκλεισμό υπέστη ο Προμηθέας Πατρών στην προημιτελική φάση του EuroCup.



Οδυνηρό αποκλεισμό υπέστη ο Προμηθέας Πατρών στην προημιτελική φάση του EuroCup. Οι Αχαιοί «έπεσαν» με το βαρύ 80-57 στη Ρίγα της Λετονίας, απέναντι στην Προμετέι, η οποία είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του εφετινού τροπαίου. Στα ημιτελικά η ουκρανική ομάδα θα αντιμετωπίσει την τουρκική Τουρκ Τέλεκομ, που απέκλεισε με 86-76 την Ουλμ.

Με μόλις 4/23 τρίποντα, χαμένη τη μάχη των ριμπάουντ (26 έναντι 42) και 17 λάθη, ο Προμηθέας δεν είχε τύχη απέναντι στην ισχυρή Προμετέι, η οποία έδειξε από νωρίς τις... αμυντικές διαθέσεις της, ξεφεύγοντας με +11 στο 9΄ (22-11) και διευρύνοντας τη διαφορά στους 22 πόντους (62-40) στην τρίτη περίοδο, όταν περιόρισε την ελληνική ομάδα στους 11 πόντους και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Ο Τζόι Τόμασον ήταν ο μοναδικός που διασώθηκε από τον Προμηθέα, τελειώνοντας τον αγώνα με 15 πόντους, ενώ από την Προμετέι έλαμψε ο Ντι Τζέι Στέφενς με 17.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 43-29, 62-40, 80-57

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ντιφάλα - Τραβίτσκι - Πόρομπιτς.

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΕΤΕΙ (Γκίνζμπουργκ): Ντίκι 4, Κλαβέλ 14 (3), Τκατσένκο 6, Αγκάντα 5, Λίποβι 10 (2), Μπάλβιν 7, Στέφενς 17 (2), Πετρόβ 2, Σάνον 7 (2), Σιντόροφ 8.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Χριστόπουλος): Κάουαν 8 (1), Ντάνγκουμπιτς 4, Κόντιτ 8, Τσαϊρέλης 8, Μουράτος, Γκίκας, Σίμπσον 2, Χογκ 2, Τόμασον 15 (1), Τανούλης 4, Κουλμπόκα 6 (2).

