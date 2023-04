Παράξενα

ΗΠΑ: Πυροβόλησε μαζορέτες για ασήμαντη αφορμή

Χωρίς τέλος τα περιστατικά ένοπλης βίας στις ΗΠΑ. Ο απίστευτος λόγος που άνδρας άνοιξε πυρ σε μαζορέτες...

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε μαζορέτες στο Τέξας, όταν η μία από αυτές προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου του, αφού το μπέρδεψε με το δικό της. Το νέο αυτό επεισόδιο με πυροβολισμούς εντάσσεται σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων στις ΗΠΑ: την περασμένη εβδομάδα στο Μιζούρι ένας έφηβος τραυματίστηκε σοβαρά, όταν πήγε σε λάθος διεύθυνση για να παραλάβει τα μικρότερα αδέλφια του και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον πυροβόλησε. Και στη Νέα Υόρκη, μια 20χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το Σάββατο όταν την πυροβόλησαν επειδή έκανε λάθος ενώ αναζητούσε το σπίτι ενός φίλου της και μπήκε με το αυτοκίνητό της στον χώρο στάθμευσης ενός άλλου σπιτιού.

Στο Τέξας, στην κωμόπολη Έλτζιν, μια στιγμή αφηρημάδας φαίνεται ότι προκάλεσε τη δυσανάλογη αντίδραση ενός άνδρα, στο πάρκινγκ ενός σουπερμάρκετ. Τα κορίτσια επέστρεφαν από την προπόνησή τους και σταμάτησαν στο σουπερμάρκετ όπου κάποιες από αυτές είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους νωρίτερα.

Η Χέδερ Ροθ, η μία από τις τέσσερις έφηβες μαζορέτες, άνοιξε την πόρτα ενός αυτοκινήτου, νομίζοντας ότι ήταν το δικό της. Είδε όμως ότι μέσα βρισκόταν ένας άνδρας και επέστρεψε σε άλλο αυτοκίνητο όπου επέβαιναν τρεις φίλες της. Ο άνδρας βγήκε τότε από το όχημά του και πλησίασε το αυτοκίνητο στο οποίο είχε ήδη επιβιβαστεί η νεαρή. «Είδα τον άνδρα να βγαίνει από την πλευρά του συνεπιβάτη και κατέβασα το παράθυρο για να του ζητήσω συγγνώμη. Έβγαλε το όπλο και άρχισε να μας πυροβολεί», αφηγήθηκε η Χέδερ στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι KTRK.

Δύο από τις κοπέλες τραυματίστηκαν. Η μία, που είναι σε κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο. Ο δράστης, ο 25χρονος Πρίντο Τέλο Ροντρίγκες, συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία του Έλτζιν.

