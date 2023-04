Κόσμος

Λονδίνο: Νέα απεργία στο αεροδρόμιο Χίθροου

Η νέα απεργία έρχεται μετά την 10ήμερη απεργία στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας, που τελείωσε στις αρχές του Απριλίου. Τι ζητούν οι εργαζόμενοι.

Οι φύλακες ασφαλείας του αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου θα απεργήσουν για οκτώ ημέρες τον επόμενο μήνα διεκδικώντας αύξηση των αποδοχών τους, ειδικά τη στιγμή της ενθρόνισης του βασιλιά Κάρολου, ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο Unite.

Περίπου 1.400 πράκτορες μετέχουν στην απεργία αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4, 5, 6, 9, 10, 25, 26 και 27 Μαΐου και θα οδηγήσει "αναπόφευκτα σε αναστάτωση και καθυστερήσεις", σύμφωνα με το συνδικάτο. Προηγήθηκε 10ήμερη απεργία στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας, που τελείωσε στις αρχές του Απριλίου.

"Έχουμε έναν γενικό διευθυντή που πιστεύει ότι είναι αποδεκτή η αύξηση των εισοδημάτων, αρνούμενος παράλληλα στους δικούς του εργαζόμενους μια αξιοπρεπή αύξηση μισθού", δήλωσε η γενική γραμματέας του συνδικάτου, η Σάρον Γκράχαμ. Υπογραμμίζοντας ότι το αεροδρόμιο συνέχιζε να λειτουργεί ομαλά "κατά τις 10 πρώτες ημέρες της αποτυχημένης απεργίας του Unite" κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, εκπρόσωπος του αεροδρομίου διαβεβαίωσε ότι αυτό θα συμβεί ξανά.

"Δεν θα αφήσουμε το Unite να διαταράξει τη ροή των επισκεπτών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια μιας τόσο σημαντικής περιόδου για τη χώρα", δήλωσε ο εκπρόσωπος, αναφέροντας ότι η πλειονότητα των συναδέλφων του στο Χίθροου δεν θέλουν να απεργήσουν και "θέλουν να δεχτούν την πρόταση που είναι στο τραπέζι".

Η πρόταση αυτή θα επέτρεπε, σύμφωνα με τη διοίκηση, στους εργαζόμενους να λάβουν μια αύξηση πάνω από 10% του μισθού τους, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, εκτός από ένα εφάπαξ πριμ 1.150 στερλινών (1.300 ευρώ).

Το αεροδρόμιο είχε ήδη αντιμετωπίσει, πέρυσι την άνοιξη και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, απεργίες και έλλειψη προσωπικού, που προκάλεσαν ατελείωτες ουρές αναμονής, καθυστερήσεις, προβλήματα διαχείρισης των αποσκευών και ακυρώσεις πτήσεων. Καθώς ο τομέας προσπαθούσε να απορροφήσει την ανάκαμψη της ζήτησης, το Χίθροου έπρεπε επίσης να περιορίσει τον αριθμό των επιβατών που διέρχονταν καθημερινά από τις εγκαταστάσεις του.

Η Βρετανία συγκλονίζεται εδώ και μήνες από επαναλαμβανόμενες απεργίες σε πολλούς τομείς με αίτημα καλύτερες αποδοχές απέναντι στις αυξήσεις των τιμών που ξεπερνούν το 10%.

