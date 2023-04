Κόσμος

Ουκρανία - ΗΠΑ: Ανακοινώθηκε η αποστολή στρατιωτικής βοήθειας αξίας 300000000 εκατομμυρίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο της στρατιώτικής βοήθειας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την αποστολή νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, αξίας 325 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το πακέτο περιλαμβάνει κυρίως πυρομαχικά για τους αυτοκινούμενους εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων HIMARS και άλλα στοιχεία του πυροβολικού, είπε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Καρίν Ζαν-Πιερ σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, τα είδη αυτά θα αντληθούν από τα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πρόκειται για το τριακοστό έκτο πακέτο βοήθειας που ανακοινώνεται από την Ουάσιγκτον αφότου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός στην ουκρανική επικράτεια, τον Φεβρουάριο του 2022. Με αυτό, το ποσό που έχουν διαθέσει οι ΗΠΑ ξεπερνά τα 35,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πέρα από πυρομαχικά για τα HIMARS και πυροβόλα, θα σταλούν πύραυλοι TOW, αντιαρματικές νάρκες, εξοπλισμός λιμενικής ασφάλειας και 9 εκατομμύρια σφαίρες, ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.