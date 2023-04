Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη: Διαγραφή δανείων για τις οικογένειες των θυμάτων

Η Ελληνική Ενωση Τραπεζών αποφάσισε υπέρ της διαγραφής των δανειακών υποχρεώσεων που αφορούν οικογένειες των θυμάτων από τη φονική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη.





Σε συνέχεια της επιστολής του προέδρου της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, ως προς τη βούληση των τραπεζών – μελών της να προβούν σε διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων (καρτών – καταναλωτικών), για τις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών (σύζυγο, ενήλικα ή ανήλικα παιδιά, γονείς), η ΕΕΤ παρέχει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2023, σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hba@hba.gr.

Το αίτημα θα πρέπει να φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ και να περιλαμβάνει:

πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και ΔΟΥ, ΑΔΤ, διεύθυνση κατοικίας, τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, τράπεζα ή τράπεζες συνεργασίας, προέλευση/είδος οφειλής).

Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.

Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του αποβιώσαντος.

Τυχόν διαθέσιμη πιστοποίηση δημόσιου φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών εμπίπτει στα μέτρα προστασίας του άρθρου 57 του ν. 5039/2023, όπως π.χ. διαγραφή οφειλών από ΑΑΔΕ, αίτηση απονομής συντάξεως.

Εάν η αίτηση υποβληθεί μέσω πληρεξουσίου, ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω της εφαρμογής gov.gr από τον αιτούντα προς τον πληρεξούσιό του, καθώς επίσης τα παραπάνω υπό α στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και του πληρεξουσίου του.

Ρητή δήλωση του αιτούντος ότι συμφωνεί με τη λήψη και διαβίβαση της αιτήσεώς του και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών από την ΕΕΤ στην Τράπεζα ή τις Τράπεζες συνεργασίας του, καθώς επίσης και στην περαιτέρω επεξεργασία του αιτήματός του από την Τράπεζα/ες και στη συνέχεια την επικοινωνία της Τράπεζας με τον δικαιούχο.

Εφόσον ο αιτών είναι ανήλικος/η, το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Τυχόν ερωτήματα των δικαιούχων θα πρέπει να υποβάλλονται, γραπτά, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (hba@hba.gr, επίσης με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ).

