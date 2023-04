Ενδοοικογενειακή βία: Πέταξε έξω από το σπίτι την κόρη του και επιτέθηκε στην γυναίκα του

Τοπικά Νέα

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο με πρωταγωνιστή έναν 47χρονο.

Άλλο ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στον Βόλο, με δράστη έναν 47χρονο, που σε κατάσταση μέθης, πέταξε έξω από το σπίτι την ανήλικη κόρη του και χτύπησε την σύζυγό του, όταν εκείνη πήγε να βοηθήσει το παιδί τους.

Ειδικότερα, ο 47χρονος υπήκοος Αλβανίας, το βράδυ της Τρίτης, ενώ ήταν σε κατάσταση μέθης καυγάδισε με την 14χρονη κόρη του και την πέταξε έξω από το σπίτι. Κλείδωσε την πόρτα και ακολούθησε «σύρραξη» μέσα στο σπίτι με την σύζυγό του, που υπερασπίστηκε το παιδί τους. Όταν η γυναίκα πήγε να ξεκλειδώσει την πόρτα, την άρπαξε από τα μαλλιά.

Ο άντρας συνελήφθη και χθες οδηγήθηκε στο αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, αλλά αφέθηκε ελεύθερος μετά την επιθυμία του ίδιου και της οικογένειάς του για ποινική διαμεσολάβηση, υπό την εποπτεία της εισαγγελέως ανηλίκων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ και έχει συχνά διαφωνίες με την ηλικίας 14 χρόνων κόρη του, σύμφωνα με το magnesianews.gr. Η σύζυγός του κατέθεσε πως θα πρέπει να βοηθηθεί προκειμένου να απεξαρτηθεί από το ποτό, μέσω κάποιου προγράμματος δημόσιας δομής.

Παράλληλα ζήτησε να μην διωχθεί και έτσι το δικαστήριο αποφάσισε η υπόθεση να τεθεί υπό ποινική διαμεσολάβηση, υπό την εισαγγελέα ανηλίκων, γιατί η αρχική κατηγορία αφορούσε στην κόρη του, που έβγαλε εκτός σπιτιού.

