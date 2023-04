Πολιτική

Βόζεμπεργκ για Γεωργούλη: Εδώ και καιρό υπήρχε η φήμη για παρενόχληση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ για την καταγγελία εις βάρος του ανεξάρτητου πλέον ευρωβουλευτή, Αλέξη Γεωργούλη.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε το πρωί της Πέμπτης η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελίζα Βόζεμπεργκ για το θέμα των ημέρων με την καταγγελία εις βάρος του ανεξάρτητου πλέον ευρωβουλευτή, Αλέξη Γεωργούλη.

Η ίδια ανέφερε πως "υπήρχε η φήμη για παρενόχληση από τον κ. Γεωργούλη, όμως για αυτή την περίπτωση δεν ήταν κάτι γνωστό".

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά "η καταγγελία της κ. Χρονοπούλου έγινε στις αρχές και έπειτα η ίδια πήγε σε γιατρούς" ενώ σχετικά με την καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης η ίδια είπε πως "η επιτροπή που είναι αρμόδια για την άρση ασυλίας ευρωβουλευτών συνεδριάζει μία φορά το μήνα και μεσολάβησε και ο κορονοϊός, γεγονός που παρέτεινε τις διαδικασίες".





Στο ερώτημα για τον αν υπήρχε πληροφόρηση στο Ευρωκοινοβούλιο απάντησε πως "δεν έχουμε όλοι οι ευρωβουλευτές την ίδια πληροφόρηση, όμως δεν μπορώ να αμφισβητήσω τα λεγόμενα του κ. Παπαδημούλη".

Όσο για την Ελένη Χρονοπούλου και την επικοινωνία που είχε μαζί της μετά την δημοσιοποίηση της υπόθεσης και τις ραγδαίες εξελίξεις που ακολούθησαν είπε πως "μίλησα μαζί της προχθές και είναι σε μεγάλη ψυχολογική επιβάρυνση. Είναι μία πολύ σοβαρή συνάδελφος που χαίρει εκτιμήσεως στην Ευρωβουλή".

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: “Σταθερός κάτοικος” των νοσοκομείων - Ποιοι κινδυνεύουν

Τραγωδία στα Τέμπη: Διαγραφή δανείων για τις οικογένειες των θυμάτων

ΕΦΚΑ - Χατζηδάκης: Οι 7 μεταρρυθμίσεις στον ασφαλιστικό φορέα