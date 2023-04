Πολιτική

Εκλογές 2023: Ζαχαράκη - Μπαλάφας - Βλάχος για τις συνεργασίες και τον Γεωργούλη (βίντεο)

Τα σχόλια των τριών υποψηφίων βουλευτών για την πολύκροτη υπόθεση και την αποπομπή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τις επικείμενες εκλογές.

«Στο κόκκινο» ανεβαίνει ο υδράργυρος στο «πολιτικό θερμόμετρο» με το νέο μείζον θέμα στην πολιτική αντιπαράθεση να αφορά την καταγγελία για βιασμό και ξυλοδαρμό από τον ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, που έκανε η δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Χρονοπούλου.

Στην αντιπαράθεση των Σοφίας Ζαχαράκη (ΝΔ), Γιάννη Μπαλάφα (ΣΥΡΙΖΑ) και Παναγιώτη Βλάχου (ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής) βασικό ρόλο είχε ο χρόνος για τον οποίο υπήρξε ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ για την καταγγελία σε βάρος του κ. Γεωργούλη αλλά και τα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





