Μητσοτάκης: Μήνυμα στο Tik Tok για το πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά”

Η πρόληψη σώζει ζωές, τόνισε ο πρωθυπουργός. Τα στοιχεία για την πορεία του προγράμματος "Φώφη Γεννηματά".

Σε μήνυμά του στο Tik Tok από την Κέρκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά», ο δωρεάν προσυμπτωματικός έλεγχος για γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως μέχρι τώρα μέσω του προγράμματος αυτού έχουν γίνει 120.000 έλεγχοι και κυρίως έχουν εντοπιστεί πάνω από 7.500 περιστατικά σε πρώιμο στάδιο με πολύ καλή πρόγνωση θεραπείας και πρόσθεσε πως στόχος είναι να επεκταθεί ο προσυμπτωματικός έλεγχος και σε άλλες ασθένειες.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πρόγραμμα "Φώφη Γεννηματά":

Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Θέλω σήμερα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, αλλά και να σας ζητήσω κάτι.

Ενα πρόγραμμα Υγείας με ιδιαίτερη σημασία είναι το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά». Δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού. Θέλω να ζητήσω από εσάς να κάνετε αυτήν την υπενθύμιση στις γυναίκες του περιβάλλοντός σας. Τις μητέρας σας τις γιαγιάδες σας. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα; Γυναίκες ηλικίας από 50 έως 69 ετών λαμβάνουν αυτόματα sms στο κινητό τους. Αν έχουν άυλη συνταγογράφηση με το παραπεμπτικό για να κάνουν μαστογραφία δωρεάν είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό φορέα. Αν δεν έχουν άυλη μπαίνουν στο site mastografia.gov.gr βλέπουν τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα και κλείνουν αυτόματα το ραντεβού τους δίνοντας μόνο το ΑΜΚΑ τους. Το παραπεμπτικό τους βρίσκεται ήδη μέσα στο σύστημα. Τόσο Απλά.

Μέχρι τώρα μέσω του προγράμματος αυτού έχουν γίνει 120.000 έλεγχοι και κυρίως έχουν εντοπιστεί πάνω από 7.500 περιστατικά σε πρώιμο στάδιο με πολύ καλή πρόγνωση θεραπείας.

Ξέρω ότι οι εξετάσεις προκαλούν πάντα άγχος. Ομως η πρόληψη σώζει. Και στόχος μας είναι να επεκτείνουμε τον προσυμπτωματικό έλεγχο και σε άλλες ασθένειες.