Εκλογές 2023: Πλεύρης - Σκουρλέτης - Αρσένης για την “υπόθεση Γεωργούλη” και τα διλήμματα της κάλπης (βίντεο)

Τα σχόλια των τριών υποψηφίων βουλευτών για την πολύκροτη υπόθεση και την αποπομπή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τις επικείμενες εκλογές.

Οι εξελίξεις για την καταγγελία σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης που είχαν τρεις υποψήφιοι βουλευτές, το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Οι τρεις υποψήφιοι Θάνος Πλέυρης (ΝΔ), Πάνος Σκουρλέτης (ΣΥΡΙΖΑ) και ο Κρίτων Αρσένης (Μερα25) είχαν πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την καταγγελία για βιασμό και ξυλοδαρμό από τον ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, που έκανε η δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Χρονοπούλου.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





