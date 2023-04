Πολιτισμός

Πέθανε ο Μισέλ Δημόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ο Μισέλ Δημόπουλος. Το "αντίο" του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Έφυγε από την ζωή ο επί σειρά ετών διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Μισέλ Δημόπουλος.

«Ο Μισέλ θα είναι πάντα εδώ. Στο Ολύμπιον και στο λιμάνι, στις μεγάλες οθόνες και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στις κουβέντες, στα βιβλία και τα περιοδικά. Θα είναι ζωντανός, ευθυτενής, γελαστός, δίκαιος και πάντα έτοιμος να ξαναδεί και να μας δείξει τις υπέροχες ταινίες που λάτρευε, να μας κάνει να ανακαλύπτουμε το καινούριο και το ανήσυχο σινεμά σε κάθε μας βήμα», αναφέρει στην ανάρτησή του το Φεστιβάλ Κινηματογραφου.

Ποιος ήταν

Ο Μιχάλης (Μισέλ) Δημόπουλος είχε σπουδάσει κινηματογράφο στη Γαλλία και ξεκίνησε την καριέρα του ως κριτικός κινηματογράφου στην «Αυγή» και στο περιοδικό Σύγχρονος Κινηματογράφος, τη δεκαετία του ’70.

Ανέλαβε ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (1992-2004), ενώ συνεργάστηκε ακόμη με ελληνικούς και ξένους κινηματογραφικούς φορείς, στο πλαίσιο της διοργάνωσης αφιερωμάτων σε γνωστούς κινηματογραφικούς δημιουργούς.

ΥΠΠΟΑ: Ο Μισέλ Δημόπουλος μετέδιδε την απεριόριστη αγάπη του για το σινεμά σε όλους

Πληροφορούμενη την απώλεια του Μισέλ Δημόπουλου, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σε συλλυπητήριο μήνυμα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με τις ιδιότητες του κριτικού κινηματογράφου, του συγγραφέα και κυρίως του διευθυντή, επί πολλά έτη, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Μισέλ Δημόπουλος μετέδιδε την απεριόριστη αγάπη του για το σινεμά σε όλους όσοι τον γνωρίζαμε και συζητούσαμε μαζί του, εκπαιδεύοντας δεκάδες χιλιάδες θεατές στην απόλαυση της κινηματογραφικής εμπειρίας. Αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του Φεστιβάλ το 1992, πήρε στα χέρια του έναν θεσμό τοπικού ενδιαφέροντος και εμβέλειας και του άνοιξε ένα μεγάλο παράθυρο στον κόσμο. Το επιτυχημένο πρόγραμμα διεθνοποίησης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποτέλεσε μοντέλο για αντίστοιχες διοργανώσεις παγκοσμίως. Σύστησε στο κοινό δεκάδες δημιουργούς και το έργο τους, αναδεικνύοντας τις νέες τάσεις, παρουσιάζοντας σπάνιες ταινίες στην ιστορία της κινούμενης εικόνας. Η γνώση, το πάθος, οι πρωτοβουλίες, ο ήρεμος δυναμισμός του χαρισματικού Μισέλ ήταν εκείνα τα στοιχεία που συνέβαλαν ουσιαστικά, ώστε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό θεσμό. Του οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του».

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ανέφερε: «Με σεβασμό αποχαιρετούμε τον Μισέλ Δημόπουλο, τον άνθρωπο στον οποίο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης οφείλει τη διεθνοποίηση και την αναζωογόνησή του, την πολυμορφία και την πολυφωνία του, στοιχεία που κρατάει μέχρι σήμερα. Ο απόλυτος "σινεφίλ" και "φεστιβαλιστής" αφοσιώθηκε στον κινηματογράφο, αγάπησε τον κινηματογράφο, δίδαξε τον κινηματογράφο. Θερμά συλλυπητήρια στους δικούς του και στη μεγάλη οικογένεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης».

