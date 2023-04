Υγεία - Περιβάλλον

Φονικός καύσωνας στην Ασία

Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει το Μπανγκλαντές, την Ινδία και την Ταϊλάνδη.

Κάτω από τον καυτό ήλιο οι κάτοικοι της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας δεν μπορούν να βρουν καταφύγιο για να προστατευθούν και προσεύχονται για βροχή, την ώρα που θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται στην περιοχή.

Στο Μπανγκλαντές καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα η υψηλότερη θερμοκρασία εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, ενώ στην Ινδία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω του καύσωνα, όπως και δύο ακόμη στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Κάθε χρονιά είναι ακόμη πιο ζεστή», δηλώνει η Μικάλο Νίκολς ενώ προσπαθεί να προστατευθεί από τον ήλιο κάτω από μια ομπρέλα στο πάρκο Λουμπίνι της Μπανγκόκ.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι η θερμοκρασία έφτασε το ρεκόρ των 44,6 βαθμών Κελσίου στην επαρχία Τακ (δυτικά) στις 15 Απριλίου, ενώ προειδοποίησε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα.

Πρόκληση για τη δημόσια υγεία

«Είναι πιθανό η φετινή ζέστη να επιδεινώθηκε από την ανθρώπινη δραστηριότητα», δήλωσε ο Τανασίτ Ιαμανανχάι, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της υπηρεσίας.

Στην Ταϊλάνδη είναι συνηθισμένο μια περίοδος ζέστης να προηγείται της εποχής των βροχών, αλλά φέτος οι θερμοκρασίες είναι πιο υψηλές από το κανονικό.

«Η ακραία ζέστη φέτος στην Ταϊλάνδη, την Κίνα και τη νότια Ασία είναι ξεκάθαρα μια κλιματική τάση και θα δημιουργήσει προκλήσεις για τη δημόσια υγεία τα επόμενα χρόνια», επεσήμανε ο Φάχαντ Σαΐντ ερευνητής του ινστιτούτου Climate Analytics με έδρα το Πακιστάν.

Εξάλλου «η ακραία ζέστη που αντιμετωπίσαμε τις τελευταίες ημέρες θα πλήξει περισσότερο τους πιο φτωχούς», πρόσθεσε. «Μπορεί μάλιστα να αποτελέσει θανάσιμο κίνδυνο για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε κλιματισμό ή κατάλληλα καταλύματα».

Προσευχές

Η κατάσταση είναι αντίστοιχη στη Μιανμάρ.

Στο Μπανγκλαντές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν αυτή την εβδομάδα στην πρωτεύουσα Ντάκα για να προσευχηθούν ώστε να βρέξει, την ώρα που η θερμοκρασία έφτανε τους 40,6 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από τη δεκαετία του 1960.

«Προσευχήθηκαν για να πέσει η θερμοκρασία και για να προστατευθούν από το κύμα καύσωνα», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας Αμπούλ Καλάμ Αζάντ.

Στην Ινδία 13 άνθρωποι πέθαναν από θερμοπληξία στη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο στο δυτικό τμήμα της χώρας την Κυριακή.