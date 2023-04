Πολιτική

Υπόθεση Γεωργούλη: Η νέα ανάρτηση από υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική κόντρα

Μετά τη μητέρα της Κατερίνας Στεφανίδη και η υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Γαϊταρτζή προκαλεί αντιδράσεις. Η τοποθέτηση της ΝΔ και για τις δύο περιπτώσεις.

Μετά την ανάρτηση της μητέρας της Κατερίνας Στεφανίδη και υποψήφιας με το ΣΥΡΙΖΑ, Ζωής Βαρέλη-Στεφανίδη για την υπόθεση Γεωργούλη - Χρονοπούλου, η οποία ξεσήκωσε πολιτική θύελλα, άλλη μια υποψήφια βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμο στο Facebook, αφήνοντας υπόνοιες για «στημένο» γεγονός πριν τις εκλογές».

Ο λόγος για την Αναστασία Γαϊταρτζή, που βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Θεσσαλονίκης και η οποία τόνισε στην ανάρτησή της πως «πρώτοι εμείς καταδικάζουμε την παρενόχληση των γυναικών... αν όμως είναι στημένο γεγονός ακριβώς πριν τις εκλογές; Τότε;».

Ταυτοτικό στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ η υποκρισία, λέει η Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε και για τις δύο αυτές περιπτώσεις, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως «η υποκρισία αποτελεί ταυτοτικό στοιχείο» του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ

«Χθες, υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στοχοποίησε τη γυναίκα που κατήγγειλε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεωργούλη για βιασμό και ξυλοδαρμό, ταυτιζόμενη με ό,τι πιο ρυπαρό υπάρχει στον ελληνικό τύπο!

Σήμερα, άλλη υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πίσω από μια τόσο σοβαρή καταγγελία, βλέπει «στημένο γεγονός».

Αλήθεια, πόση υποκρισία πρέπει να διαθέτουν για να ζητούν την ψήφο των πολιτών, μιλώντας για δικαιώματα και αξίες; Σε ένα κανονικό κόμμα θα είχαν τεθεί εκτός ψηφοδελτίων. Όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, που η υποκρισία αποτελεί ταυτοτικό του στοιχείο».

Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ για τη χυδαία ανάρτηση της Ζωής Βαρέλη Στεφανίδη

Συνέχεια στην πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση του ανεξάρτητου πλέον Ευρωβουλευτή, Αλέξη Γεωργούλη δόθηκε χθες, καθώς «φήμες» και «αναρτήσεις» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζωπύρωσαν την ένταση στο πολιτικό σκηνικό κι ενώ εντείνονται τις τελευταίες ώρες οι πληροφορίες για νέες καταγγελίες κατά του Ευρωβουλευτή.

Μιλώντας για τη διερεύνηση «φημών» από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Πόπη Τσαπανίδου τοποθέτησε την σχετική πρωτοβουλία της Κουμουνδούρου το καλοκαίρι του 2022, όταν, κατά την ίδια, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας έδωσε κατευθύνσεις, λέγοντας «ψάξτε την ιστορία».

«Έρευνα» ΣΥΡΙΖΑ το 2022

«Οι φήμες κυκλοφόρησαν στις Βρυξέλλες το 2022. Ήταν φήμες για κακή συμπεριφορά του κ. Γεωργούλη για ένα άτομο» υποστήριξε η κ. Τσαπανίδου στο Action24, γνωστοποιώντας ακόμη πως το ίδιο διάστημα ο επικεφαλής της Ευρωομάδας, Δημήτρης Παπαδημούλης «ενημέρωσε το κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας είπε "ψάξτε την ιστορία, δείτε τι υπάρχει"».

Συγκεκριμένα, «όταν μάθαμε για τις φημολογίες, όταν ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο επικεφαλής της ευρωομάδας μας, μας ενημέρωσε για τις φήμες και ρώτησε τον Αλέξη Γεωργούλη τί συμβαίνει και αυτός το διέψευσε, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν το άφησε έτσι» συνέχισε η κυρία Τσαπανίδου και πρόσθεσε ότι «ψάξαμε με τις διαδικασίες που μπορούσαμε, απευθυνόμενοι στις αρχές του ευρωκοινοβουλίου, αν υπήρξε όντως κάποια καταγγελία». Ως προς το αποτέλεσμα της έρευνας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τις «φήμες», η κ. Τσαπανίδου ανέφερε χθες πως «φώναξε ο Παπαδημούλης τον Γεωργούλη για το αν υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορες, αν υπάρχουν διαμαρτυρίες από ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφεται. Ο κ. Γεωργούλης έκανε λόγο τότε για προσβλητική διαδικασία και διέψευσε τα πάντα».

