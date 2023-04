Παράξενα

Βόλος: Έβαλαν σε τσουβάλι νεογέννητα γατάκια και τα πέταξαν στα σκουπίδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργή και θλίψη προκαλεί η νέα κτηνωδία στον Βόλο. Ο «άνθρωπος» που το έκανε, είχε τοποθετήσει το κάθε γατάκι σε ξεχωριστή νάιλον σακούλα και όλες μαζί οι σακούλες ήταν μέσα στο τσουβάλι….

Οργή προκαλεί η κτηνωδία στον Βόλο. Άγνωστος πέταξε νεογέννητα γατάκια σε κάδο σκουπιδιών στη συνοικία Χρυσοχοΐδη, στη συμβολή των οδών Δαβάκη – Παπανικολάου.

Περίοικος ενημέρωσε τη Φιλοζωική Ομάδα Βόλου και ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο πήγαν πυροσβέστες οι οποίοι εντόπισαν μέσα σε τσουβάλι τα γατάκια με τον ομφάλιο λώρο και τα απεγκλώβισαν.

Όπως αναφέρει η Φιλοζωική «ο «άνθρωπος» που το έκανε, είχε τοποθετήσει το κάθε γατάκι σε ξεχωριστή νάιλον σακούλα και όλες μαζί οι σακούλες ήταν μέσα στο τσουβάλι…. Δυστυχώς από τον απεγκλωβισμό, τα δύο από τα τέσσερα γατάκια ήταν ήδη νεκρά. Τα άλλα 2 γατάκια που βρίσκονται εν ζωή τα παρέδωσε στις κτηνίατρους Φαίδρα Βαρβαρέζου και Ντιάνα Καματερού μια κυρία που άκουσε το κλάμα τους».

Η Φιλοζωική Ομάδα αναφέρει ότι "όσο κι αν επιμένει στη σύγκληση της 5μελούς επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Βόλου και ότι πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα στειρώσεων για αδέσποτες γάτες, δυστυχώς μάλλον ο Δήμος τις θεωρεί αόρατες και οι στειρώσεις των αδέσποτων γατιών στην πόλη μας, γίνονται μόνο με ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ στις περισσότερες πόλεις της χώρας υπάρχει πρόγραμμα στειρώσεων».

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: “Σταθερός κάτοικος” των νοσοκομείων - Ποιοι κινδυνεύουν

ΕΦΚΑ - Χατζηδάκης: Οι 7 μεταρρυθμίσεις στον ασφαλιστικό φορέα

Πέθανε ο Μισέλ Δημόπουλος