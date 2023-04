Βλαντή για Γεωργούλη: Έχω τις καλύτερες εντυπώσεις, αλλά... ξέρουμε το ιστορικό καθενός; (βίντεο)

Life

Τι αποκάλυψε η Παναγιώτα Βλαντή, στην εκπομπή "Το Πρωινό", για την συνεργασία της με τον Αλέξη Γεωργούλη.

Καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό» ήταν την Πέμπτη η Παναγιώτα Βλαντή.

Η ίδια μίλησε για τη συμμετοχή της στο ελληνικό #metoo αλλά και για την καταγγελία εις βάρος του Αλέξη Γεωργούλη για βιασμό και ξυλοδαρμό από την Ελένη Χρονοπούλου.

"Εξεπλάγην πραγματικά. Ο Αλέξης είναι ένας πολύ καλός συνεργάτης, έχω τις καλύτερες εντυπώσεις από εκείνον, είναι ένα πραγματικό ευαίσθητο ζήτημα καθώς μόλις έχει "σκάσει" και ακόμη δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες." είπε στην αρχή της συζήτησης με το Γιώργο Λιάγκα.

"Δεν νομίζω ότι κανένα κόμμα θέλει να κάνει κακό στον ευατό του με λάθος επιλογές προσώπων, όμως μου φάινεται περίεργη η απόφαση για διαγραφή του Αλέξη Γεωργούλη από το κόμμα, καθώς στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν καταδικασμένοι βουλευτές, είναι οξύμωρο" τόνισε σχετικά με την απόφαση διαγραφής του από το κόμμα.

Όσο για τη δική της εμπειρία από το χώρο και την καταγγελία της στο ελληνικό #metoo η ίδια αποκάλυψε πως "εμένα μου πήρα 15 χρόνια για να μιλήσω και δεν μπορώ να ακούω ειδικά από γυναίκες την ερώτηση "γιατί τώρα".

Σχετικά με τους καταδικασθέντες και μη συναδέλφους της που τα ονόματα του ενεπλάκησαν στο #metoo "καλώ τον κόσμο να δώσει απάντηση. Δεν θέλω να γυρίσουν στη δουλειά και δεν μου αρέσει η αποδοχή που είχε η παράσταση του Κιμούλη στη Θεσσαλονίκη. Έχει συμπεριφερθεί πολύ άσχημα και για όλους αυτούς αυτά ηταν γνωστά στο χώρο, αλλά ο χώρος τα κάλυπτε".

