Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο πρίγκιπας Χάρι, οι εκλογές και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Με την επαλήθευση των προβλέψεων που έκανε την το 2022 για τον πρίγκιπα Χάρι και το γάμο του με τη Μέγκαν Μαρκλ ξεκίνησε η Λίτσα Πατέρα την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η αστρολόγος, «είχαμε γράψει στον "Αστρολόγο" τον Απρίλιο του 2022 ότι η όψη του Πλούτωνα την ημέρα της γέννησης του είναι δυσαρμονική και το μόνο που του ευχόμαστε είναι να μην χαλάσει το παραμύθι το οποίο ζει, αν και υπάρχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό μπορεί να αποφευχθεί"».

Σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «στις 21 Μαϊου γίνεται ένα δύσκολο τετράγωνο και επικίνδυνο με σύγκρουση πλανητών".





