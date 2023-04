Life

“Αόρατοι”: Τι θα δούμε στο 2ο επεισόδιο (εικόνες)

Η επικίνδυνα σοβαρή… κωμωδία «Αόρατοι» έρχεται, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1 και υπόσχεται πολύ γέλιο και πολύ μυστήριο...

Τη σκηνοθεσία της κωμικής σειράς μυστηρίου υπογράφει ο Χάρης Μαζαράκης, ενώ το σενάριο έχει αναλάβει ο ίδιος σε συνεργασία με τον Θωμά Νικολαΐδη. Στο πρωταγωνιστικό καστ, συναντάμε σημαντικούς Έλληνες ηθοποιούς, όπως: Μάκη Παπαδημητρίου, Νίκο Πουρσανίδη, Γιώργο Χρανιώτη, Βασιλική Τρουφάκου και Γιούλικα Σκαφιδά.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00 - 2Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η πρώτη αποστολή της παρέας αφορά σε θέμα απιστίας. Ο κύριος Σάββας, ένας ευκατάστατος κύριος θέλει διπλό άλλοθι για να απατήσει και σύζυγο και ερωμένη. Ο Τόλης που τον έχει πελάτη και παλιό γνωστό στο ψιλικατζίδικο και γνωρίζει καλά πώς θα εκμεταλλευτεί την «πετριά» του, του πλασάρει την ιδέα της εταιρίας και ο κύριος Σάββας τσιμπάει αμέσως. Οι σχέσεις της παρέας εξελίσσονται. Η μητέρα του Τόλη γίνεται όλο και περισσότερο καταπιεστική και προσπαθεί να δει ποια είναι η καινούρια παρέα του γιου της. Η πρώτη αυτή αποστολή αποτυγχάνει παταγωδώς, καθώς η εταιρία δεν είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει. Η Μυρτώ φεύγει για απρόοπτο τριήμερο με τον Διονύση, ο Άλεξ αρνείται να συμμετέχει με πρόσχημα μια οντισιόν και ο Μήτσος προσπαθεί ακόμα να κάνει στην άκρη τον Τόλη. Με παρέμβαση της Ρόξι ο Τόλης τελικά συμμετέχει και τα κάνει θάλασσα. Η ερωμένη του κυρίου πιάνει σχεδόν στα πράσα το παράνομο ζευγάρι. Η παρέα αποφασίζει να συσπειρωθεί και να κάνει την εταιρία να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά.

Δείτε το trailer:





Συντελεστές

Παραγωγή: COSMOTE TV

COSMOTE TV Εκτέλεση Παραγωγής: Direct Productions

Direct Productions Σενάριο: Χάρης Μαζαράκης, Θωμάς Νικολαϊδης

Χάρης Μαζαράκης, Θωμάς Νικολαϊδης Σκηνοθεσία: Χάρης Μαζαράκης

Χάρης Μαζαράκης Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Τσιτζικάκης

Δημήτρης Τσιτζικάκης Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης

Γιάννης Δασκαλοθανάσης Ηχολήπτης: Αντώνης Ζερβός

Αντώνης Ζερβός Σκηνογραφος: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Κωνσταντίνος Ζαμάνης Μοντάζ: Πάνος Πολύζος

Πάνος Πολύζος Ενδυματολόγος: Δομινίκη Βασιαγεώργη

Δομινίκη Βασιαγεώργη Producer: Γιώργος Μανώλης

Πρωταγωνιστούν: Μάκης Παπαδημητρίου, Νίκος Πουρσανίδης, Γιώργος Χρανιώτης, Βασιλική Τρουφάκου και Γιούλικα Σκαφιδά.

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι: Δημήτρης Πιατάς, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Σόφη Ζαννίνου, Αντώνης Λουδάρος, Χρήστος Ευθυμίου και Γεωργία Παντέλη.

Στη σειρά συμμετέχουν ακόμα: Κατερίνα Λέχου, Θανάσης Τότσικας κ.ά.

«ΑΟΡΑΤΟΙ» - Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

