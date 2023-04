Πολιτική

Εκλογές 2023: Λοβέρδος και Χατζησωκράτης για Γεωργούλη με το βλέμμα στις κάλπες (βίντεο)

Οι δύο υποψήφιοι βουλευτές αντιπαρατέθηκαν για την “υπόθεση Γεωργούλη”, αλλά και τα ζητήματα που θα καθορίσουν την ψήφο των πολιτών.

Με την πολιτική αντιπαράθεση να φουντώνει στο δρόμο προς τις κάλπες, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου, φιλοξένησε την Πέμπτη, τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Δυτικό Τομέα της Β' Αθηνών, Γιάννη Λοβέρδο και τον Δημήτρη Χατζησωκράτη, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Β1 Αθήνας, ΒΟΡΕΙΟΣ Τομέας.

Οι δύο άνδρες "διασταύρωσαν τα ξίφη τους" για τις επικείμενες εκλογές, αλλά τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη, πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον σάλο που έχει ξεσπάσει με τις τις αναρτήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Παρακολουθήστε την σχετική συζήτηση από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:





