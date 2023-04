Πολιτική

Υπόθεση Γεωργούλη - ΣΥΡΙΖΑ: Διαγράφηκε ο Βασίλης Μίγας μετά από χυδαία ανάρτηση

Διαγράφεται ο Βασίλης Μίγας, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος προέβη σε χυδαία ανάρτηση στα μεσα κοινωνικής δικτύωσης για την υπόθεση Γεωργούλη.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

O ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προχώρησε στη διαγραφή του Βασίλη Μίγα, μέλους του κόμματος στη Λάρισα, μετά τη χυδαία και σεξιστική ανάρτησή του.

«Η στάση μας ήταν ξεκάθαρη κι ακαριαία: Καμία συγκάλυψη, είμαστε με τα θύματα. Η ΝΔ κι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τολμούν να πουν το ίδιο;», αναρωτιούνται στην αξιωματική αντιπολίτευση, υπογραμμίζοντας πως στο κυβερνών κόμμα θα έπρεπε να κοιτούν τα χάλια τους αντί να επιτίθενται στην αξιωματική αντιπολίτευση που αντέδρασε ακαριαία.

Νωρίτερα, είχε εκφράσει την έντονη αντίδρασή του το ΠΑΣΟΚ

«Η παραίνεση στη χθεσινή μας ανακοίνωση "αρχίστε να σβήνετε", κακώς εκτιμήθηκε επιπόλαια από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μήπως ο κ. Τσίπρας αισθάνεται σήμερα την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για την υποψήφια του κόμματος του, στη Β' Θεσσαλονίκης, Αναστασία Γαϊταρτζή, που χαρακτηρίζει "στημένη" τη σοβαρή ποινική υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο ευρωβουλευτής τους;

