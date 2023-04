Πολιτική

Εκλογές 2023: Παπαθανάσης- Κουβέλη - Βαλαβάνη για την “υπόθεση Γεωργούλη” (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον ΑΝΤ1 για την πολύκροτη υπόθεση Γεωργούλη και τις επικείμενες εκλογές.

"Φωτιά" στο πολιτικό σκηνικό έβαλε υπόθεση του γνωστού ηθοποιού και ευρωβουλευτή, Αλέξη Γεωργούλη, μετά τις καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό που οδήγησαν στην άρση της ευρωκοινοβουλευτικής του ασυλίας, την αποπομπή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας του να παραδώσει την έδρα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των βελγικών δικαστικών αρχών.

Στο μεσημεριανό δελτίο του ΑΝΤ1 με την Μαρία Σαράφογλου φιλοξενήθηκαν ο Θανάσης Παπαθανάσης, υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στην Αιτωλοακαρνανία, η Μαρία Κουβέλη υποψηφία βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α' Αθηνών και η Κατερίνα Βαλαβάνη υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στο Νότιο Τομέα Αθηνών, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψή τους εξέφρασαν την άποψή τους για την πολύκροτη υπόθεση Γεωργούλη, αλλά και τις επικείμενες εκλογές.

Παρακολουθήστε την σχετική συζήτηση από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

