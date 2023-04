Κόσμος

Σουδάν: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Μητροπολίτη Νουβίας για τους Έλληνες εγκλωβισμένους

Η ελληνική πολιτεία στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων που στο Σουδάν και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους συνδράμει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με τον μητροπολίτη Νουβίας κ.κ Σάββα επικοινώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ενημερώθηκε για την κατάσταση στο Σουδάν.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον μητροπολίτη Νουβίας ότι η ελληνική πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων που βρίσκονται στο Σουδάν και ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους συνδράμει και να φροντίσει για τον απεγκλωβισμό τους μόλις το επιτρέψει η κατάσταση ασφαλείας, σε συνεννόηση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επισημαίνεται πως, κατόπιν σχετικών οδηγιών του Νίκου Δένδια, το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα η καλύτερη δυνατή ιατροφαρμακευτική βοήθεια στους δυο Έλληνες που έχουν τραυματιστεί από πυρά, λαμβάνοντας υπ' όψιν την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί στο Σουδάν η οποία δεν επιτρέπει επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός είναι ενήμερος της παρουσίας και των αναγκών και των υπόλοιπων Ελλήνων στο Χαρτούμ, πλην των δυο τραυματιών.

Παράλληλα το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε συντονισμό με τα λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε. για θέματα Ιατροφαρμακευτικής βοήθειας και για ενδεχόμενη επιχείρηση απεγκλωβισμού, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

