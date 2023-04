Πολιτική

Εκλογές: Το Σάββατο στην ΠτΔ ο Μητσοτάκης - Ο Σκέρτσος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Παραδίδει σκυτάλη. Το χρονοδιάγραμμα και τα "διλήμματα" των εκλογών.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Σάββατο την Πρόεδρο της Δημοκρατίας προκειμένου να ζητήσει τη διάλυση της βουλής και την προκήρυξη εκλογών για την 21η Μαΐου. Σε αυτήν την κάλπη θα κριθεί ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και ποιο κόμμα θα κυβερνήσει. Θα κριθεί αν η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται προς το μέλλον με αυτοπεποίθηση και σταθερότητα ή αν θα ξανακυλήσει πίσω στο επαχθές χθες. Αν θα καταφέρουμε να διαφυλάξουμε όλα όσα πετύχαμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη τετραετία ή αν θα επιστρέψουμε σε ένα περιβάλλον υψηλών φόρων και υψηλής ανεργίας, σε μια Ελλάδα ανασφάλειας και ανοιχτών συνόρων, μια Ελλάδας αδύναμη στο περιθώριο της Ευρώπης» σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Οι πολίτες θυμούνται από την τετραετία του κ. Τσίπρα τις κλειστές τράπεζες. Οι συνταξιούχοι θυμούνται το νόμο Κατρούγκαλου με τις περικοπές και την προσωπική διαφορά. Θυμούνται την Ελλάδα της υπανάπτυξης και της ανεργίας. Θυμούνται τα ανοιχτά σύνορα, το δράμα της Μόριας και της Ειδομένης» σημείωσε.

«Οι πολίτες ξέρουν ότι η Ελλάδα του 2023 είναι καλύτερη από την Ελλάδα του 2019. Οι πολίτες ξέρουν ποιοι τήρησαν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους -και τις ξεπέρασαν- και ποιοι έκαναν ως Κυβέρνηση ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που υπόσχονταν όταν ήταν Αντιπολίτευση. Γνωρίζουν ποιος έχει αξιοπιστία όταν δεσμεύεται για το μέλλον του τόπου και τίνος τα λόγια είναι κούφια και οι θεωρίες του συνταγή επιστροφής στο χθες που πασχίζουμε να αφήσουμε πίσω μας. Γι' αυτό και θα μας εμπιστευτούν, γι' αυτό και θα δώσουν τη στήριξή τους στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη» πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας λέγοντας: «Η κυβέρνησή μας, στα τέσσερα χρόνια της θητείας της αντιμετώπισε πρωτόγνωρες εξωγενείς προκλήσεις, τις μεγαλύτερες μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο: Την οργανωμένη από την γείτονα απόπειρα εισβολής χιλιάδων μεταναστών στον Έβρο, τις προκλήσεις στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο, την πανδημία, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, την παγκόσμια έκρηξη του πληθωρισμού, αλλά και την εισαγόμενη ακρίβεια. Παρά τις έκτακτες εξωγενείς αντιξοότητες η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε απόλυτα στις προεκλογικές δεσμεύσεις της, παράγοντας θετικά αποτελέσματα που απεικονίζονται στην ανάπτυξη, την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, τη δραστική μείωση της ανεργίας, τη βελτίωση των εισοδημάτων, την βελτίωση της καθημερινότητας Ελλήνων πολιτών. Η Ελλάδα του 2023 σε κάθε τομέα, σε κάθε επίπεδο, είναι καλύτερη από την Ελλάδα του 2019».

Αναφερόμενος αναλυτικά στα μέτρα της κυβέρνησης είπε: «Μείωσε -όπως είχαμε δεσμευτεί- φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Η κυβέρνησή μας μείωσε κατά 35% τον ΕΝΦΙΑ, μείωσε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή από το 22% στο 9% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, μείωσε κατά μία εκατοστιαία μονάδα τους άλλους συντελεστές, κατάργησε την εισφορά αλληλεγγύης και παράλληλα μείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά περίπου 4%. Στο ίδιο διάστημα μειώθηκε η ανεργία από το 17% που την άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο 11,4%. Αυξήθηκαν κατά 300 χιλ. οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει ότι ένας ολόκληρος κόσμος που βρισκόταν στο περιθώριο χωρίς κανένα εισόδημα, εντάχθηκε στην παραγωγική οικονομία, είχε μισθό και εισόδημα».

«Παράλληλα, η κυβέρνηση διέθεσε, στη διάρκεια των κρίσεων αυτών, πάνω από 57 δισ. ευρώ για την στήριξη επιχειρήσεων, εργαζόμενων, ανέργων και αγροτών, ενώ προχώρησε ταυτόχρονα στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας με υπερσύγχρονα μέσα, αναβαθμίζοντας την αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Κατάφερε να γίνεται η Ελλάδα πιο ισχυρή, οικονομικά, γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά» πρόσθεσε.

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι από το ξεκίνημα της ενεργειακής κρίσης, τη διεθνή έκρηξη των τιμών στα καύσιμα και την ένταση των πληθωριστικών πιέσεων, η κυβέρνηση στάθηκε στο πλευρό της κοινωνίας, με έγνοια για τους πιο ευάλωτους, εξαντλώντας, αλλά όχι παραβιάζοντας, τα δημοσιονομικά περιθώρια. «Προχώρησε στην επιδότηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, καλύπτοντας από το 80% έως και το 100% -ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους οικιακούς χρήστες- τις αυξήσεις, κάτι που βλέπουν, που είδαν, οι καταναλωτές στους λογαριασμούς τους. Και αυτό με πόρους που προήλθαν κυρίως από την έκτακτη φορολόγηση με ποσοστό 90% των εταιρειών ενέργειας για τα υπερέσοδα μέχρι τον Ιούλιο και πρωτίστως από την εφαρμογή, στη συνέχεια, μηχανισμού άμεσης άντλησης των υπερεσόδων από τους παραγωγούς ενέργειας» είπε.

«Προχώρησε παράλληλα σε έκτακτες ενισχύσεις για τους πιο αδύναμους, αλλά και σε στοχευμένες ενισχύσεις για την κάλυψη μέρους των αυξήσεων, στα καύσιμα, αλλά και στα τρόφιμα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι μια τετραμελής οικογένεια παίρνει τώρα, με την κάρτα αγορών, 52 ευρώ τον μήνα για την κάλυψη των αυξήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην στάση του ΣΥΡΙΖΑ και την αντιπολιτευτική του τακτική είπε: «Απέναντι σε όλα αυτά αντιστάθηκε πεισματικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο κ. Τσίπρας έφτασε στο σημείο να επικρίνει τη στήριξη της κοινωνίας μιλώντας απαξιωτικά για «κουπόνια». Παραγνωρίζει σκόπιμα τα μόνιμα μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση: Παραγνωρίζει τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αγνοεί τις αυξήσεις στις συντάξεις και τον κατώτατο μισθό, παραγνωρίζει τη δραστική μείωση της ανεργίας. Ξεχνά ότι αυτά τα οποία δίνονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στα νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται, δεν είναι προϊόν υπερφορολόγησης. Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούν και επικρίνουν τα μέτρα αυτά διότι οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν ούτε να τα εμπνευστούν, αλλά ούτε και να τα εφαρμόσουν. Διότι πολύ απλά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τα άλματα στην ανάπτυξη που έκανε η χώρα, αλλά και στην ψηφιοποίηση στους μηχανισμούς του κράτους. 'Αλματα που προέκυψαν μέσα από σκληρή προσπάθεια -στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας- που προέκυψαν μέσα από οριζόντιες πολιτικές που ψήφισε κατά τη διάρκεια της τετραετίας αυτής η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και υλοποίησε η κυβέρνησή μας κόντρα στην άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της αντιπολίτευσης».

Για τα μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Στο ίδιο αυτό διάστημα, η κυβέρνηση απέδειξε έμπρακτα ότι βρίσκεται, σταθερά, στο πλευρό των αγροτών μας. Από την συγκρότησή της προχώρησε όχι μόνο σε γενικές φοροελαφρύνσεις, αλλά και σε επιμέρους ρυθμίσεις για τον αγροτικό κόσμο όπως:

Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο για όλο το 2022 και το 2023.

Η κάλυψη σε ποσοστό 90% των αυξήσεων στα τιμολόγια αγροτικού ρεύματος.

Η μόνιμη υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% των ζωοτροφών και των λιπασμάτων.

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων από το 13% στο 10%.

Η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας.

Η απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά 50% των φορολογητέων κερδών σε αγρότες που μετέχουν σε συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και συμβολαιακή γεωργία.

Η νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ' επάγγελμα αγρότες, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

Η ενίσχυση περίπου 102.000 επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, με ποσό 258 εκατ. ευρώ, μέσω των 7 κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Στο ίδιο διάστημα, η κυβέρνηση διέθεσε σημαντικούς πόρους για αποζημιώσεις και έκτακτες ενισχύσεις για τη ζωική και φυτική παραγωγή, που φτάνουν μέχρι το τέλος Μαΐου τα 1,8 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται από την Μ. Τετάρτη - και θα ολοκληρωθούν έως τις 10 Μαΐου- καταβολές για αποζημιώσεις και έκτακτες ενισχύσεις συνολικού ύψους 155 εκατ. ευρώ. Παράλληλα υποβάλλεται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια δεύτερη δέσμη αιτήματος αποζημιώσεων για επιπλέον 30 εκατ. ευρώ βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Έτσι, το συνολικό ποσό των προγραμματισμένων πληρωμών (από τον ΕΛΓΑ, από τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και από το προσωρινό πλαίσιο για την Ουκρανική κρίση) θα ξεπεράσουν τα 185,8 εκατ. ευρώ».

«Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, οι αγρότες μας, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι - όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- μπορούν σήμερα να διαπιστώνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας. Τις οικονομικές ενισχύσεις, αλλά και τις πρωτοβουλίες, για να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες της παραγωγής και της διακίνησης των προϊόντων. Ταυτόχρονα ξεκινήσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για να εκσυγχρονιστεί συνολικά ο πρωτογενής τομέας. Να κάνει βήματα στην καλύτερη οργάνωση, στην εξωστρέφεια, στα συνεταιριστικά σχήματα, σε κίνητρα για να γυρίσουν οι νέοι μας στο χωράφι. Και φυσικά στη σύνδεση των μοναδικών μας προϊόντων, με την μεταποίηση, τη βιομηχανία τροφίμων, τον τουρισμό. Και αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα της νέας τετραετίας. Έτσι ώστε να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει - σε ένα προνομιακό για την ελληνική οικονομία τομέα- από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μας το επιτρέπει ο φυσικός μας πλούτος, αλλά προφανώς και οι ικανότητες των ανθρώπων της υπαίθρου. Είναι μια βασική προϋπόθεση για να μπορούμε να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά και μπροστά» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για το ζήτημα του μεταναστευτικού ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε: «Στο τελευταίο διάστημα, έχουμε μπροστά μας, εικόνες και αποφάσεις που έρχονται από τη γειτονική Ιταλία σχετικά με το μεταναστευτικό που δεν μπορεί παρά να απασχολούν και να προβληματίζουν όλους τους Έλληνες. Η γειτονική χώρα, είναι αντιμέτωπη με ένα σοβαρό φαινόμενο, το οποίο παρουσιάζει τεράστια αύξηση, ακόμη και κατά 300%, αναγκάστηκε να προχωρήσει στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, διάρκειας έξι μηνών.

Οι εξελίξεις αυτές δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τη δραματική κατάσταση που θα επικρατούσε και στην Ελλάδα σήμερα, εάν η Κυβέρνησή μας δεν εφάρμοζε μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Κι ακόμη χειρότερα εάν συνεχιζόταν η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε τη χώρα «ξέφραγο αμπέλι» στην ξηρά και χωρίς σύνορα στη θάλασσα. Τα ίδια γεγονότα αναδεικνύουν ξεκάθαρα τη βελτίωση που έχει συντελεστεί στον τομέα αυτό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται σχετικά ότι:

-- Το 2015, το 75% των παράνομων μεταναστών που εισήλθαν στην Ευρώπη πέρασαν από τα ελληνικά σύνορα. Σήμερα το ποσοστό αυτό είναι κάτω του 10%. Μόνο πέρυσι, το Λιμενικό έσωσε παραπάνω από 2.500 ανθρώπους στη θάλασσα. Το Λιμενικό που κάποιοι κατηγορούσαν ότι έπνιγε ανθρώπους στη θάλασσα.

-- Οι παράνομες αφίξεις ήταν πέρσι μειωμένες κατά 76% σε σχέση με το 2019.

-- Στη διάρκεια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στοιβάζονταν στα νησιά μας πάνω από 40.000 άνθρωποι, σε άθλιες συνθήκες. Σήμερα στα νησιά βρίσκονται λίγο παραπάνω από 4.000.

-- Σήμερα φιλοξενούνται 13.000 μετανάστες σε 34 δομές, από 92.000 σε 121 δομές το 2019.

Παρά τα μηνύματα που έρχονται από γειτονικές χώρες, παρά την τεράστια πρόοδο που συντελέστηκε στην Πατρίδα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει επιστροφή στην αλήστου μνήμης εποχή των ανοιχτών συνόρων στη στεριά, αλλά και της ανυπαρξίας συνόρων στη θάλασσα. Στην εποχή που δέσποζε η ντροπή της Μόριας και της Ειδομένης. Στην εποχή που οι πλατείες της Αθήνας κατακλύζονταν από μετανάστες και η αρμόδια Υπουργός δήλωνε ότι «λιάζονται» ή «ψάχνουν για επενδύσεις»» .

«Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αμέσως μετά την επιτυχία της χώρας μας να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση της Ε.Ε. για την προώθηση μέτρων επιτήρησης του φράχτη στον Έβρο, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Παπαδημούλης υπήρξε πρωταγωνιστής σε τροπολογία με την οποία ζητείτο να μην χρηματοδοτεί η Ε.Ε. την κατασκευή φρακτών στα εξωτερικά της σύνορα και την επέκταση του φράχτη στον Έβρο, ώστε να μην υπάρξει χρηματοδότηση προς τη χώρα μας. Κι αυτό δεν ήταν μια θλιβερή εξαίρεση, αλλά συνέχεια σειράς δράσεων και δηλώσεων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής που πλήττει τη χώρα και τα συμφέροντα της Πατρίδας σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό.

Ευτυχώς για την χώρα μας η τροπολογία αυτή κατέπεσε χθες στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, όπου το Ε.Λ.Κ. συντάχθηκε με την θέση της ελληνικής Κυβέρνησης για την υπερψήφιση της δικής μας τροπολογίας που δίνει ανάμεσα στ' άλλα και τη δυνατότητα και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην επέκταση υποδομών για τη φύλαξη των ελληνικών, αλλά και των ευρωπαϊκών συνόρων» πρόσθεσε.

Για την υπόθεση Γεωργούλη είπε ότι η υπόθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεωργούλη αναδεικνύει, για πολλοστή φορά, το πρόβλημα της κακοποιητικής συμπεριφοράς και της έμφυλης βίας, το οποίο έχει δυστυχώς αποκτήσει ενδημικά χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνησή μας, με σχέδιο και τόλμη, έσπασε το χρόνιο απόστημα, σήκωσε το πέπλο της σιωπής, βοηθώντας αποφασιστικά τα θύματα και οδηγώντας στη Δικαιοσύνη τους θύτες. Παράλληλα, με τις πολιτικές μας, δημιουργήσαμε μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία μηδενικής ανοχής στην κακοποίηση και στις συμπεριφορές βίας.

Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, προκρίνεται, μεταξύ άλλων ως άξονας προτεραιότητας, η «Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας», και περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι και δράσεις, για πρώτη φορά από όλα τα Υπουργεία, από το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, με στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων των φύλων και του φαινομένου της βίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει τους εξής τέσσερις στόχους:

1. Την εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης.

2. Την καταπολέμηση της βίας στην εργασία.

3. Την ενίσχυση και αναβάθμιση του Δικτύου Δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

4. Την καταπολέμηση και άλλων μορφών βίας.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων διαθέτουν ένα ασφαλές και σταθερό Δίκτυο Δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από:

44 Συμβουλευτικά Κέντρα, που στελεχώνονται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό συμβούλων, εξειδικευμένων στην προσέγγιση των γυναικών με την οπτική του φύλου. Παρέχουν στις γυναίκες που απευθύνονται σε αυτά, δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης, νομικής και εργασιακής -συμβουλευτικής

19 Ξενώνες Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών όπου φιλοξενούνται γυναίκες θύματα βίας με τα παιδιά τους, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 που απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας. Είναι πανελλαδικής εμβέλειας, δωρεάν, 24ωρης λειτουργίας 365 μέρες το χρόνο. Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και αρμόδιοι επιστήμονες.

Παράλληλα, εισαγάγαμε το PUNIC BUTTON που δίνεται σε γυναίκες - θύματα βίας και βοηθά γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

που δίνεται σε γυναίκες - θύματα βίας και βοηθά γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Επίσης, έχουμε το Εργαλείο εκτίμησης κινδύνου για γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδο κινδύνου επανάληψη της βίας στο στενό τους περιβάλλον.

Τέλος, προχωρήσαμε στην έμπρακτη στήριξη άνεργων γυναικών θυμάτων βίας με αύξηση μοριοδότησης κατά 40% στο βελτιωμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας και ένταξη των άνεργων γυναικών θυμάτων στο πρόγραμμα απασχόλησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων» είπε.

Κλείνοντας την εισήγησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια προσωπική αναφορά λέγοντας «σήμερα κλείνει για μένα ένας κύκλος 615 ημερών με 160 στην Αθήνα και 8 στη Θεσσαλονίκη ενημερώσεων των πολιτικών συντακτών και εκατοντάδων πολιτικών δηλώσεων. Την πρώτη μέρα από εδώ είχα πει ότι θα προσπαθούσα να οριοθετήσω πολιτικά το βήμα αυτό και να απαντώ με ειλικρίνεια και σεβασμό στη δουλειά σας, τη δουλειά των δημοσιογράφων. Θέλω να ελπίζω ότι έκανα πράξη τη δέσμευσή μου αυτή και προσπάθησα να απαντώ σε όλες σας τις ερωτήσεις και εδώ, αλλά και τηλεφωνικά με πολιτικό τρόπο και μόνο».

Ευχαρίστησε όλους τους πολιτικούς συντάκτες για τη συνεργασία λέγοντας ότι ήταν μια συνεργασία παραγωγική πολιτικά σε πολύ δύσκολες στιγμές και για την πατρίδα μας, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. «Περάσαμε μαζί ταραγμένες μέρες, ξεκινώντας από τις πυρκαγιές του 2021, την τρίτη φάση της πανδημίας, τις φυσικές καταστροφές, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την ένταση με την Τουρκία, την κρίση ακρίβειας και την τραγωδία των Τεμπών. Παράλληλα, μου δόθηκε το προνόμιο να είμαι ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης, η οποία παρήγαγε πολύ πλούσιο έργο και μου έδινε υλικό και επιχειρήματα, με τις πολιτικές και τα έμπρακτα αποτελέσματά της, να στέκομαι απέναντί σας με αυτοπεποίθηση και με επιχειρήματα. Να στέκομαι με παρρησία και ειλικρίνεια, μέσω υμών, απέναντι στους Έλληνες πολίτες και να τους ενημερώνω για το κυβερνητικό μας έργο» είπε.

Επίσης ευχαρίστησε για τη συνεργασία τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού τον κ. Τσιόδρα και όλα τα στελέχη του γραφείου Τύπου, τους συνεργάτες του στη γενική γραμματεία ενημέρωσης και τους υπαλλήλους, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο και πρόσθεσε «Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη γόνιμη συνεργασία που είχα με όλους τους συναδέλφους, υπουργούς και υφυπουργούς στη κυβέρνηση και φυσικά τον πρωθυπουργό, που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι θεσμικά η φωνή μιας τέτοιας κυβέρνησης».

«Σήμερα, παραδίδοντας το ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου στον υπουργό Επικρατείας, στον καλό φίλο τον 'Ακη Σκέρτσο μπορώ να πω ότι δεν στεναχωριέμαι επειδή η πορεία αυτή τελείωσε, αλλά χαμογελώ επειδή συνέβη. Διότι από κάθε τέλος, είναι η αφετηρία από την οποία ξεπηδούν καινούργιες αρχές» υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Μια υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους είναι απαράδεκτο και ανήθικο να γίνεται εργαλείο κομματικής εκμετάλλευσης. Ο κ. Οικονόμου ξεχνά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αντέδρασε ακαριαία -σε 15 λεπτά- μόλις έγινε γνωστή η καταγγελία. Γιατί είμαστε με τα θύματα. Πάντα και αδιαπραγμάτευτα. Άραγε μπορεί να πει το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία; Με παρελθόν στη συγκάλυψη, θα έπρεπε να είναι πιο φειδωλή αντί να αφήνει τα στελέχη της δυο μέρες τώρα να χυδαιολογούν. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Γι’ αυτό ας είναι πιο προσεκτικοί, πιο μετρημένοι».

Το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο Αλέξης Τσίπρας, οι παλιοί και όψιμοι σύντροφοί του δεν έχουν μάθει τίποτα για τη ζημιά που προκαλεί στη χώρα εδώ και πάνω από δέκα χρόνια η τοξικότητά τους. Παραμένουν αμετανόητοι, τυφλά φανατισμένοι και αδιόρθωτα χυδαίοι. Γι’ αυτό και στις 21 Μαΐου οι πολίτες με την ψήφο τους θα αποδείξουν στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό που αρνείται να αποδεχτεί: ότι ο Πολακισμός και οι πολιτικοί του προστάτες ανήκουν στις μαύρες σελίδες του παρελθόντος. Αντί να κάνει μαθήματα ηθικής ο ΣΥΡΙΖΑ, ας ασχοληθεί με τα στελέχη του και υποψήφιους βουλευτές του, που συνεχίζουν να σχετικοποιούν τις βαρύτατες καταγγελίες με βάση το φρόνημα του θύτη και όχι με κριτήριο την πράξη και τις συνέπειές της στο θύμα. Με όλη τη συμπεριφορά τους στον ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν ότι δεν έμαθαν τίποτα, ούτε όταν είδαν τη λάσπη που εκτόξευαν, πολιτικοποιώντας ποινικές υποθέσεις και ταυτίζοντας με αυτές μια παράταξη, να τους γυρίζει μπούμερανγκ. Συνεχίζουν στον ίδιο δρόμο της λάσπης και της χυδαιότητας. Θα πορευτούν μόνοι τους. Οι πολίτες κρίνουν και συγκρίνουν».

