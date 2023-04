Κοινωνία

Μαφία: εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή αστυνομικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες συλλήψεις μετά από χρόνια έρευνα των αστυνομικών Αρχών. Τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης.

Σοβαρή υπόθεση, που αφορά στην δράση μιας από τις πιο μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Αττικής, μετά από έρευνα που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση περίπου 60 άτομα, μεταξύ των οποίων και συγγενικό πρόσωπο αστυνομικού, ενώ εξετάζεται ο ρόλος και τουλάχιστον πέντε εν ενεργεία αστυνομικών. Για τον λόγο αυτό έχει ενημερωθεί και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε με εντολή εισαγγελέα και αφορούσε αρχικά υπόθεση απάτης, ωστόσο προέκυψαν και άλλα βαριά κακουργήματα, όπως είναι η δράση ομάδων μπράβων, τοκογλυφίες, εκβιάσεις, όπλα, ναρκωτικά και ξέπλυμα χρήματος.

Η δικογραφία παραδόθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών στον αρμόδιο εισαγγελέα την Μεγάλη Δευτέρα και αναμένονται εξελίξεις.

Ειδήσεις σήμερα:

“Σπίτι μου”: χιλιάδες αιτήσεις για φθηνό στεγαστικό δάνειο

ΕΦΚΑ - Χατζηδάκης: Οι 7 μεταρρυθμίσεις στον ασφαλιστικό φορέα

Champions League: Σίτι και Ίντερ “σφράγισαν” τα εισιτήρια για τα ημιτελικά