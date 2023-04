Τεχνολογία - Επιστήμη

SpaceX: Εξερράγη λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του ο “Starship” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρθενική εκτόξευση του "Starship" της SpaceX του Έλον Μασκ, δεν πήγε όπως αναμενόταν...

Λίγα μόλις λεπτά μετά την εκτόξευσή του, το "Starship" της SpaceX, εξερράγη.

Ο πύραυλος πραγματοποίησε την πρώτη, δοκιμαστική του εκτόξευση λίγο μετά τις 16:30 ώρα Ελλάδας από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Μπόκα Τσίκα του Τέξας, λιγότερο από τρία λεπτά αργότερα, απέτυχε να αποσυνδεθεί από τον πύραυλο Super Heavy και έλαβε εντολή να αυτοκαταστραφεί, τερματίζοντας πρόωρα μια υποτροχιακή πτήση που θα διαρκούσε 90 λεπτά.

Τα συντρίμμια του σκάφους κατέπεσαν μαζί με τον πύραυλο στον Ατλαντικό. Η προηγούμενη απόπειρα εκτόξευσης του Starship έγινε την Δευτέρα του Πάσχα (18/4), ωστόσο αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Η εταιρεία και ο Έλον Μασκ δήλωσαν ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εκ νέου προσπάθεια εκτόξευσης εντός 48 ώρων, η οποία τελικά έγινε σήμερα στη Μπόκα Τσίκα στο Τέξας.

Και ενώ αρχικά ήταν εντυπωσιακή εικόνα, ο τεράστιος πύραυλος να κατευθύνεται προς τον ουρανό και τους 33 κινητήρες του να βγάζουν πυκνούς καπνούς, καθώς ωθούσαν αργά προς τα πάνω το Starship, ωστόσο λίγο αργότερα τμήμα του πυραύλου εξερράγη.

Starship Super Heavy has experienced an anomaly before stage separation! ?? pic.twitter.com/MVw0bonkTi — Primal Space (@thePrimalSpace) April 20, 2023

«Σαν να μην ήταν αρκετά συναρπαστική η δοκιμαστική πτήση, το Starship παρουσίασε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση πριν από τον διαχωρισμό», έγραψε η SpaceX στο Twitter.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Ακόμη επισημαίνει ότι «με μια δοκιμή όπως αυτή, η επιτυχία έρχεται από αυτά που μαθαίνουμε, και η σημερινή δοκιμή θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αξιοπιστία του Starship, καθώς η SpaceX επιδιώκει να κάνει τη ζωή πολυπλανητική».

Teams will continue to review data and work toward our next flight test — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

“Σπίτι μου”: χιλιάδες αιτήσεις για φθηνό στεγαστικό δάνειο

ΕΦΚΑ - Χατζηδάκης: Οι 7 μεταρρυθμίσεις στον ασφαλιστικό φορέα

Μαφία: εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή αστυνομικών