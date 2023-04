Πολιτική

Τσίπρας: Άμεση ψήφιση γάμου για όλα τα πρόσωπα από την επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο περιοδικό Antivirus για την ισότητα στο γάμο, την τεκνοθεσία και την αναγνώριση φύλου.

Είναι αυτονόητο ότι «η επόμενη κυβέρνηση, μια προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» θα φέρει άμεσα προς ψήφιση την ισότητα στο γάμο για όλα τα πρόσωπα, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στο επετειακό τεύχος για τα 20 χρόνια του περιοδικού ANTIVIRUS. Ειδικότερα, ερωτηθείς για την εν λόγω πρόταση νόμου που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας είπε ότι «αίρει μια σειρά από ανισότητες όχι μόνο ως προς το γάμο αλλά και την τεκνοθεσία και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή».

Επισημαίνει ότι για τη διαμόρφωση της τηρήθηκε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, με επιλογή του κόμματος δεδομένου δεν προβλέπεται θεσμικά διαβούλευση των προτάσεων νόμου της αντιπολίτευσης. «Αποστείλαμε όμως το πρώτο σχέδιο αυτού στις οργανώσεις της κοινότητας, συζητήσαμε μαζί τους τις παρατηρήσεις τους και προκαλέσαμε εκδηλώσεις και έναν ευρύτερο διάλογο. Το τελικό σχέδιο έχει ενσωματώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα αυτού του διαλόγου», αναφέρει. Σχολιάζει δε ότι «οι αγκυλώσεις της συντηρητικής κυβέρνησης Μητσοτάκη, αποτελούν τη βασική αιτία που η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν ήρθε τελικά προς ψήφιση και στη βουλή».

Αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο στην Ελλάδα και τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την εξάλειψη τους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι «οι διακρίσεις βρίσκονται παντού, στην εργασία, το σχολείο, όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής» και πως «η ευθύνη μιας συγκροτημένης και εμφορούμενης από τα ιδανικά της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, πολιτείας είναι να αντιμετωπίσει το ζήτημα στην ολότητα του».

Ως προς αυτό τονίζει ότι απαιτείται διττή στρατηγική. Ειδικότερα, «στο ένα σκέλος βρίσκονται οι διεκδικήσεις της κοινότητας, που βάζει τα ζητήματα στο τραπέζι, που αγωνίζεται, διεκδικεί, απαιτεί. Στο άλλο σκέλος βρίσκεται η θεσμική ευθύνη». Δηλαδή, εξηγεί, «ένα πλάνο που περιλαμβάνει σημαντικές σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες…». Ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ως προς το πρώτο σκέλος ότι «υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία και δράση» και «στο δεύτερο σκέλος, η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω άφησε σημαντικό αποτύπωμα και πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε και στην επόμενη κυβερνητική μας θητεία».

Κληθείς να απαντήσει στο σχόλιο ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είχε περάσει την ισότητα στον γάμο, όσο ήταν κυβέρνηση», ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι «η αφετηρία της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρισκόταν μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, αφού το τότε θεσμικό πλαίσιο δημιουργούσε προβλήματα ανισότητας ακόμη και για το σύμφωνο συμβίωσης, ενώ δεν είχαν υπάρξει κι άλλες σημαντικές παρεμβάσεις σε ζητήματα που απασχολούσαν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, όπως η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Είχε, λοιπόν, να καλύψει αυτή τη θεσμική «απόσταση»».

«Όμως, την κριτική αυτή την αποδέχομαι», προσθέτει, «όχι ως κριτική σε σχέση με την έλλειψη πολιτικής βούλησης, αλλά σε σχέση με την οργάνωση του νομοθετικού μας έργου και την καθυστέρηση να εκδηλώσουμε αυτή τη βούλησή μας».

Αναφέρει ότι «όντως, λοιπόν, θα έπρεπε να έχει φέρει την πρόταση για το γάμο», τονίζοντας ότι «στην πράξη, βέβαια, η επεξεργασία της πρότασης νόμου που έχει κατατεθεί από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην παρούσα βουλή ξεκίνησε κατά την περίοδο της προηγούμενης κυβέρνησης, από μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δίκαιου».

Ο κ. Τσίπρας προσθέτει ότι «τελικά η κυβέρνηση της ΝΔ έφερε μια άλλη μεταρρύθμιση και χωρίς τις διατάξεις για τον γάμο για όλα τα πρόσωπα». Σημειώνει ότι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια της διακυβέρνησης «οδήγησε στην κατάκτηση θεσμικών κορυφών σε σχέση με την ισότητα» και πως όμως χρειάζεται τώρα να αναπτυχθεί και να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, «ώστε να φτάσουμε πια σε ακόμη μεγαλύτερες θεσμικές κατακτήσεις, καθώς αυτή η σκληρή περίοδος συντήρησης και αυταρχισμού που ζούμε από το 2019, με τη στασιμότητα που επέφερε στα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πρέπει να μην παγιωθεί, αλλά να ανατραπεί με την ανάπτυξη πολιτικών περαιτέρω εμβάθυνσης των ατομικών δικαιωμάτων».

Στο ερώτημα αν υπάρχει πρόβλεψη για βελτίωση του νόμου για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου που «πολλές φορές παραμένει ανεφάρμοστος λόγω του υψηλού κόστους και της χρονοβόρας ενδοδικαστικής διαδικασίας», ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι τέτοιες εκφάνσεις προβλημάτων που συναντώνται στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, «θα έπρεπε να έχουν ήδη τύχει απάντησης από την κυβέρνηση, με πρωτοβουλίες για την ουσιαστική επέκταση της νομικής βοήθειας και την διαδικαστική επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών».

Αναφέρει ότι «ο νόμος για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου ήταν ένας εμβληματικός νόμος, αλλά κι αυτός, όπως κάθε νόμος, δεν έχει γραφτεί στην πέτρα», για να τονίσει πως «αν λοιπόν, η πράξη έχει αποδείξει ότι ρυθμίσεις που είχαν ως σκοπό να επιλύσουν προβλήματα, καταλήγουν να μην είναι λειτουργικές ή όσο λειτουργικές θα έπρεπε να είναι, τότε θα χρειαστεί η επανεκτίμηση και η βελτίωση ή ακόμη και η αναθεώρησή τους». Δηλώνει δε ανοικτός «να εξετάσουμε τις αντίστοιχες «καλές πρακτικές» άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ισπανία, η Μάλτα κλπ, σε σχέση με την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου». Καταληκτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνει ότι μια συνολική μεταρρύθμιση για όλα αυτά τα θέματα «αποτελεί προγραμματική μας δέσμευση που θα υλοποιηθεί από την προοδευτική κυβέρνηση που θα σχηματίσουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

“Σπίτι μου”: χιλιάδες αιτήσεις για φθηνό στεγαστικό δάνειο

SpaceX: Εξερράγη λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του ο “Starship” (βίντεο)

Μαφία: εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιαστών με εμπλοκή αστυνομικών