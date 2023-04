Πολιτική

Ανδρουλακης: Μητσοτάκης και Τσίπρας υπεύθυνοι για το ψηφιακό παρακράτος “κουκουλοφόρων”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Λέσβο. Τα μηνύματα για το διαδίκτυο και το μεταναστευτικό.

Στη Λέσβο περιοδεύει από το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου το βράδυ θα μιλήσει σε συγκέντρωση φίλων και στελεχών του κόμματος στο Δημοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης.

«Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προτεραιότητα κάθε πολιτισμένης κοινωνίας. Θεωρώ, λοιπόν, αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στο διαδίκτυο, και όχι μόνο, τις τελευταίες ώρες. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είναι απολύτως υπεύθυνοι για τη λειτουργία ενός ψηφιακού παρακράτους "κουκουλοφόρων", ψηφιακών συμμοριών, που στοχοποιούν προσωπικότητες ανθρώπων, που είτε θεωρούν ότι μπαίνουν εμπόδιο στα σχέδια τους είτε για άλλους δικούς τους λόγους», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης επιρρίπτοντας τις ευθύνες για την τοξικότητα των σχολίων στο διαδίκτυο στην ανοχή του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Όπως πρόσθεσε, κάθε δημοκράτης και προοδευτικός πολίτης έχει χρέος να σταθεί απέναντι σε αυτές τις απάνθρωπες πρακτικές. «Είναι πρακτικές, που δεν αξίζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα. Δεν αξίζουν στην Ελλάδα της Δημοκρατίας, στην Ελλάδα των αγώνων για το κράτος δικαίου. Γι' αυτό, έχουμε χρέος να σταθούμε απέναντι σε όλους εκείνους που δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την εποχή, που αυτές οι πρακτικές γίνονταν αποδεκτές. Έχουμε τη δύναμη να εναντιωθούμε σε αυτό το ψηφιακό παρακράτος, το οποίο υποβαθμίζει κάθε έννοια κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Σχετικά με το προσφυγικό-μεταναστευτικό, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε το έργο στον Έβρο κι αφησε αιχμές για τις πολιτικές επιλογές του κ. Μηστοτάκη. «Ο κ. Μητσοτάκης αναδεικνύει τον φράχτη γιατί δεν μπορεί να πει ότι επί τέσσερα χρόνια δεν έκανε προσπάθειες να αναθεωρηθεί ο Κανονισμός του Δουβλίνου. Ο Κανονισμός του Δουβλίνου ορίζει την πρώτη χώρα εισόδου ως υπεύθυνη για την απονομή ασύλου», επεσήμανε και συμπλήρωσε πως υπήρχαν πρωτοβουλίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρξει μία δίκαιη, νέα πολιτική για το προσφυγικό, αλλά πάγωσαν από τους συντρόφους του κ. Μητσοτάκη επί της αυστριακής προεδρίας του κ. Κουρτς.

«Για όποιον περνά τα σύνορα της ΕΕ, η αίτηση ασύλου πρέπει να γίνεται στο σύνολο των κρατών της ΕΕ και όχι να είναι μόνο υπεύθυνη η πρώτη χώρα. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρχει μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, με δίκαια κριτήρια, πληθυσμού των χωρών και οικονομικής κατάστασης, και όχι να ζητιανεύουμε τέτοια προγράμματα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επέκρινε και τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «από τη μία είμαστε απέναντι στην πολιτική ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, την οποία εφάρμοσε ο κ. Τσίπρας, από την άλλη θεωρούμε αδιανόητη τη στρατηγική να μην προσπαθεί η χώρα μας να αναθεωρηθεί ο Κανονισμός του Δουβλίνου».

Αναφερόμενος σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε: «Σίγουρα η αυτοδιοίκηση έχει πολλά προβλήματα. Ειδικά ο πρώτος βαθμός χρειάζεται περισσότερη στήριξη. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, είναι το κόμμα το οποίο έδωσε στην αυτοδιοίκηση πνοή μέσα από τις νομοθετικές του πρωτοβουλίες. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και στο μέλλον, διότι εσείς έρχεστε πιο κοντά στον πολίτη και πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να τον υπηρετείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Νότης Μηταράκης αναφέρει: «Κάποιος να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη ότι η Ελλάδα, ως συνιδρυτής των MED5 το 2021, είναι στην πρώτη γραμμή της διαπραγμάτευσης για ένα Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης & Ασύλου το οποίο θα προβλέπει υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης προς τα κράτη πρώτης υποδοχής. Ανατρέποντας δηλαδή τον Κανονισμό του Δουβλίνου. Ομοίως, η Ελλάδα είναι συνιδρυτής της διαδικασίας του Βίλνιους, όπου η πλειοψηφία των Κρατών-Μελών της ΕΕ υπέγραψαν διακήρυξη, το 2022 στο Βίλνιους και το 2023 στην Αθήνα, υπέρ της ανάγκης προστασίας των συνόρων. Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορα της και έχει περιορίσει δραστικά τις επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες, ειδικά στα νησιά μας. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, αντίθετα, μέλος των οποίων είναι το ΠΑΣΟΚ, συστηματικά καταφέρεται εναντίον της χώρας μας για την φύλαξη των συνόρων μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: δύο νεκροί από το ίδιο χωριό σε λίγες ώρες (εικόνες)

ΕΦΚΑ - Χατζηδάκης: Οι 7 μεταρρυθμίσεις στον ασφαλιστικό φορέα

Champions League: Σίτι και Ίντερ “σφράγισαν” τα εισιτήρια για τα ημιτελικά