“Ζωή” στο ANT1+ με την Μαρία Καβογιάννη: Το 4ο επεισόδιο παίρνει θέση ενάντια στον ρατσισμό (εικόνες)

Όλα όσα θα δούμε στο 4ο επεισόδιο της σειράς του ANT1+, την Παρασκευή 21 Απριλίου.

Το 4ο επεισόδιο της σειράς «ΖΩΗ» έρχεται την Παρασκευή 21 Απριλίου και παίρνει θέση ενάντια στον ρατσισμό...

Το ταξίδι της «ΖΩΗΣ» και της Μαρίας Καβογιάννη συνεχίζεται στο τέταρτο επεισόδιο της νέας μεταφυσικής κωμωδίας του ΑΝΤ1+, με μια νέα ιστορία και κορυφαίους guest stars που συμπληρώνουν το μεγαλύτερο cast των τελευταίων ετών στην ελληνική μυθοπλασία. Στο επεισόδιο αυτό, ο Ορέστης Χαλκιάς ενώνει το ταλέντο του με αυτό της Μαρίας Καβογιάννη και αναλαμβάνει διπλό ρόλο, θίγοντας ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και τους ανθρώπους της.

Θέμα του επεισοδίου είναι ο ρατσισμός. Κάθε πράξη ρατσισμού είναι μια πράξη δειλίας. Κανένας μας δεν γεννιέται γνωρίζοντας τι είναι το μίσος, το μαθαίνουμε. Αυτό, όμως, που γεννιέται μέσα μας φυσικά και αβίαστα είναι η αγάπη. Γιατί της αντιστεκόμαστε;

Επεισόδιο 4 «ΤΖΕΜΙΛ»

Η ιστορία

Τζεμίλ και Ομάρ, τα δίδυμα αδέρφια από τα Πομακοχώρια της Ξάνθης που έρχονταν αντιμέτωπα με τον ρατσισμό σε όλη τους τη ζωή. Σε μία ακόμα πράξη ρατσιστικής βίας, ο Τζεμίλ δολοφονείται από ένα μέλος σπείρας εθνικιστών πριν προλάβει να επιστρέψει στον αδελφό του, Ομάρ, το ρολόι που του έκλεψε. Τώρα, έστω και μετά θάνατον, ο Τζεμίλ θέλει να επιστρέψει το ρολόι εκεί που ανήκει. Η τρίτη αποστολή της Ζωής είναι να βρει τον δολοφόνο του Τζεμίλ που δεν συνελήφθη ποτέ και να τον πείσει να επιστρέψει στον Ομάρ το ρολόι που πήρε από τον Τζεμίλ όταν τον σκότωσε, να ομολογήσει και να ζητήσει συγχώρεση για τις πράξεις του.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης, Τάσος Παλαντζίδης, Γιώργος Κοψιδάς, Εύα Κέσσελρινγκ

Guest Starring: Ορέστης Χαλκιάς, Ιωσήφ Ιωσηφίδης

Special Guests: Πάνος Ιωαννίδης

Σενάριο: Δωροθέα Πασχαλίδου

Σκηνοθεσία: Δωροθέα Πασχαλίδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.» - Άρθρο 1ο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ.

Αν είσαι θύμα ρατσιστικού εγκλήματος και σε απασχολεί οποιοδήποτε θέμα ψυχικής υγείας, εδώ πάντα θα υπάρχει χώρος και χρόνος για σένα.

Η γραμμή 10306 λειτουργεί δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο και παρέχει υποστήριξη, πληροφόρηση και καθοδήγηση, εφόσον χρειάζεται, ώστε να γίνει η ψυχική υγεία προσβάσιμη σε όλους μας.

