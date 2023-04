Οικονομία

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,6 δις

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρωτογενές πλεόνασμα και το πρωτογενές έλλειμα.

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,6 δισ. ευρώ εμφανίζει ο Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση το πρώτο δίμηνο του 2023 έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης ο Προϋπολογισμός παρουσίασε έλλειμμα 383 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 4,481 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την σημαντική αύξηση των εσόδων στα 13,8 δισ. ευρώ έναντι 11,8 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 15.5 δισ. ευρώ, από 14.9 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

Το γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25 αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Συνεχίζει η «Μητσοτάκης ΑΕ» να θριαμβολογεί για δήθεν επενδύσεις και ματωμένα πλεονάσματα. Όσο κι αν πασχίζουν, η κοινωνία ξέρει πως το μόνο που αναπτύσσεται είναι η κοινωνική υπανάπτυξη και η φτώχεια. Οι «επενδύσεις» στις οποίες αναφέρονται οι υπηρέτες των αρπακτικών και των ολιγαρχών είναι οι αγορές από ξένους κόκκινων δανείων, ήδη χτισμένων με δημόσιο χρήμα δικτύων, υποδομών, νοσοκομείων και αυτοκινητοδρόμων με μοναδικό στόχο την περαιτέρω φτωχοποίηση του κράτους και της ελληνικής κοινωνίας – και την εξαγωγή προσόδων από το υστέρημα του λαού στα Κέιμαν. Όσο για τα κρατικά πλεονάσματα, η αλήθεια είναι το ίδιο πικρή. Τα παρουσιάζουν σαν κάτι καλό για τον λαό όταν είναι το αντίθετο. Το κράτος δεν είναι μια επιχείρηση, για την οποία το πλεόνασμα, το κέρδος, είναι το ζητούμενο. Ο μόνος τρόπος να έχει πλεόνασμα το ελληνικό κράτος είναι να βαθαίνει το έλλειμμα του ελληνικού λαού. Οι πανηγυρισμοί των κυβερνητικών για τα κρατικά πλεονάσματα, ιδίως εν μέσω ακρίβειας, αισχροκέρδειας και φτώχειας, είναι η χαρά αρπακτικών που ξερογλείφονται βλέποντας τα πλεονάσματα αυτά ως νέα ευκαιρία για περαιτέρω πλουτισμό τους. Δυο συμπέρασμα πρέπει να βγάλει ο λαός μας απ’ όλα αυτά. Πρώτον, ότι τόσο οι «επενδύσεις» όσο και τα «πλεονάσματα» που τον καλούν να δοξάζει οι εκπρόσωποι την ολιγαρχίας δεν είναι τίποτα άλλο από συμπτώματα της μόνιμης «Ύφεσης των Πολλών» που χρηματοδοτεί «Ανάπτυξη για τους Πολύ Λίγους». Και, δεύτερον, ότι μόνη εναλλακτική για τον πληγωμένο αλλά υπερήφανο κι αγωνιζόμενο λαό, είναι το ολοκληρωμένο, άρτιο, πραγματικά φιλολαϊκό Πρόγραμμα 100 Ημερών του «ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη» και η Ανυπακοή και η Σύγκρουση με τις καθεστωτικές δυνάμεις εντός και εκτός της χώρας μας, που έχουν φυλακίσει τον λαό μας στην ανέχεια και σε ένα δυστοπικό μέλλον. Γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς!».

