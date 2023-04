Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ: η ορθή εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες έσωσε μωρό στην Καλαμάτα (εικόνες)

Πώς η σωστή εκπαίδευση που είχε λάβει στην παροχή Α' βοηθειών ζευγάρι πυροσβεστών στην Καλαμάτα, έσωσε τη ζωή ενός βρέφους.

Η τεράστια αξία της ορθής εκπαίδευσης στις Πρώτες Βοήθειες αναδεικνύεται καθημερινά μέσα από περιστατικά που συμβαίνουν γύρω μας, όπως αυτό που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/4) στην Καλαμάτα, όταν δύο πυροσβέστες, οι οποίοι πρόσφατα, κατόπιν αιτήματός τους, είχαν εκπαιδευτεί δωρεάν στις Πρώτες Βοήθειες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, κατάφεραν να επαναφέρουν βρέφος που είχε χάσει τις αισθήσεις του σε κεντρικό σημείο της πόλης και να το παραδώσουν με ασφάλεια και σε σταθερή κατάσταση στο ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, επί δεκαετίες, με του καλύτερους εκπαιδευτές παρέχει υψηλού επιπέδου διαδραστικές εκπαιδεύσεις παροχής Πρώτων Βοηθειών σε πολίτες, οργανισμούς, φορείς και εταιρείες, οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και στην καθημερινότητα, όπως στο περιστατικό που συνέβη στην Καλαμάτα, καθώς η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση μπορεί να σώσει μια ζωή ή να αποτρέψει μία αναπηρία. Είμαστε υπερήφανοι για το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο που επιτελούν καθημερινά οι εκπαιδευτές μας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών που διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να προστατεύσουν μία ανθρώπινη ζωή που βρίσκεται σε κίνδυνο. Μάθετε περισσότερα στο https://www.redcross.gr.

