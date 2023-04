Πολιτική

Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης: Η χώρα “ξέφραγο αμπέλι” είναι παρελθόν

Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Στην έναρξη της τοποθέτησης του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε την κρισιμότητα της εκλογικής μάχης της 21ης Μαΐου. «Ευχαριστώ για την παρουσία σας πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Η μάχη της 21ης Μαΐου θα ειναι από τις κρισιμότερες στα χρόνια της μεταπολίτευσης».

«Στα πρόσωπα σας βλέπω τη σιγουριά της νίκης και ότι αυτή η εκστρατεία θα φέρει τελικά την αυτοδυναμία. Αυτοδύναμη ΝΔ για μια ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα. Μακριά από τα βαρίδια της παραλυσίας από μια αταίριαστη κυβερνητική συνεργασία», συνέχισε.

«Σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια. Είναι τρεις λέξεις που συμπυκνώνουν τρεις μεγάλες κατακτήσεις. Ανακτήσαμε το χαμένο έδαφος της τετραετίας ΣΥΡΙΖΑ, πετύχαμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες κρίσεις υλοποιώντας όσα υποσχεθήκαμε. Καμία κυβέρνηση δεν πολέμησε σε τόσα πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Και καμία δεν έχει δείξει τέτοιο έργο. Μέσα σε 4 χρόνια ψηφίσαμε 423 νόμους, οι βουλευτές μας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτακης ευχήθηκε καλό αγώνα σε όλους τους υποψήφιους της ΝΔ στις εκλογές και έκανε αναφορα σε εκείνους που για πρώτη φορά θα είναι υποψήφιοι.

«Πυξίδα μου στην αξιοποίηση των στελεχών είναι πάντα η αξιοκρατία και έτσι θα συνεχίσω», επισήμανε.

Είπε, επίσης, ότι η μεγάλη εικόνα μιλάει από μόνη της κάνοντας συνοπτικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου. «Πριν τις εκλογές του 2019 υποσχεθήκαμε μείωση των φόρων και των εισφορών και το κάναμε πράξη. Μειώσαμε 50 φόρους και κατά 4 μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές», σημείωσε.

«Τη θέση των 17 περικοπών του χθες πήραν πρωτοβουλίες που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα. Το 2023 θα επιστρέψουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα του 2022 και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023 επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πολιτικής μας. Το μέρισμα της ανάπτυξης επιστρέφουμε στην κοινωνία και για αυτό δώσαμε για πρώτη φορά αυξήσεις στους συνταξιούχους μετά από 12 χρόνια», ανέφερε με τη δέσμευση ότι θα εξακολουθήσει να στηρίζει τους συνταξιούχους έως ότου σβήσει τελείως η προσωπική διαφορά.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ, στα μέτρα που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα σε βάθος χρόνου και στη μείωση της ανεργίας.

Η χώρα "ξέφραγο αμπέλι"είναι παρελθόν

«Η οικονομία μας αναβαθμίστηκε 12 φορές και σήμερα είναι ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα», τόνισε ο πρωθυπουργός εξηγώντας γιατί είναι σημαντική η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας με τη ρητή δέσμευση ότι, εφόσον η ΝΔ είναι σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση μετά τις εκλογές, η χώρα θα πετύχει αυτό το στόχο πριν το τέλος του χρόνου.

«Συγκρίνετε αυτόν τον απολογισμό με το τι έγινε το 2015-2019. Κλειστές τράπεζες, ουρές έξω από τα ΑΤΜ, ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, επενδύσεις με το ζόρι. Σήμερα οι προβλέψεις για την ανάπτυξη αναθεωρούνται προς τα πάνω. Οι αποταμιεύσεις έχουν αυξηθεί. Όλα αυτά δεν έτυχαν, πέτυχαν», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πριν από 4 χρόνια κάποιοι έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και στην ξηρά είχαν ανοιχτά τα σύνορα. Αυτή η χώρα ξέφραγο αμπέλι είναι πια παρελθόν. Οι παράνομες ροές αποτρέπονται. Συνθλίβουμε τα άθλια κυκλώματα των διακινητών. Σε πείσμα εκείνων των φωνών επεκτείνεται ο φράχτης του Έβρου. Το λέω καθαρά, ο φράχτης επεκτείνεται. Και πια και με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να καταψηφίζει την καταάτυστη τροπολογία Παπαδημούλη», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Τόνισε ότι πρόκειται για τις ίδιες φωνές που έλεγαν ότι η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός και είπε ότι η κυβέρνηση απάντησε με την έμπρακτη ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και τις αυξήσεις που πήραν οι ένστολοι.

«Βέβαια και με την αναγέννηση των ναυπηγείων μας και της αμυντικής μας βιομηχανίας», πρόσθεσε.

Πέντε προτεραιότητες για μια ισχυρή Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός στην ΠΕ της ΝΔ αναφέρθηκε αναλυτικά στα μεγάλα έργα υποδομής που έγιναν σε όλη τη χώρα.

Μίλησε και για τις μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις σημειώνοντας πως είμαστε μια από τις πρώτες 10 χώρες στον κόσμο σε παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο.

Αναφέρθηκε και στα πολλά που, όπως είπε, ακόμα πρέπει να γίνουν. Συγκεκριμένα μίλησε για την αναμόρφωση του ΕΣΥ και σε όσα μένουν να γίνουν στην Παιδεία όπου είπε, μεταξύ άλλων, ότι έγιναν ήδη 25.000 μόνιμοι διορισμοί, αυξήθηκαν σημαντικά τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία και τοποθετούνται διαδραστικοί πίνακες.

Είπε, επίσης, ότι το κράτος εξακολουθεί να είναι ο μεγάλος ασθενής αλλά, σημείωσε, έγιναν και βήματα. Επ΄ αυτού αναφέρθηκε στην μεταμόρφωση της Πολιτικής Προστασίας, στη ψηφιακή επανάσταση και στον ΕΦΚΑ που βγάζει πια συντάξεις στην ώρα τους.

«Στην κεντρική διοίκηση καραδοκούν πολλές εστίες αναχρονισμού όπως έδειξε η τραγωδία στα Τεμπη. Αλλά κράτος είναι και το 112, είναι και η ΕΜΑΚ, οι συνοριοφύλακες στον Έβρο, τα στελέχη του λιμενικού. Το κράτος οργάνωσε μια άψογη εκστρατεία εμβολιασμού και το ίδιο κράτος καλεί χιλιάδες Ελληνίδες να κάνουν δωρεάν μαστογραφίες», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της ΝΔ για την επόμενη τετραετία για μια Ελλάδα ισχυρή, με 5 σαφείς προτεραιότητες.

«Πρώτον, δεσμευόμαστε ότι θα αυξήσουμε τους μισθούς. Ξέρουμε ότι είναι ακόμα χαμηλοί και μπορούμε να τους αυξήσουμε 25% έως το τέλος του 2027, εφόσον διατηρήσουμε ετήσια ανάπτυξη 3%. Κάποτε δώσαμε μάχη να μείνουμε στην Ευρώπη. Η μάχη της δίκης μας γενιάς είναι να γίνουμε Ευρώπη σε όλα τα πεδία.

Δεύτερη επιδίωξη να αναβαθμίσουμε τη δημόσια υγεία.

Τρίτος στόχος το καλύτερο κράτος, το αποτελεσματικότερο δημόσιο. Αρχές Μαρτίου κάναμε τον πρώτο εθνικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για να έχουμε μητρώο επιτυχόντων. Θα εφαρμόσουμε στην πράξη αυτό που ισχύει στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, τη διετή δοκιμαστική θητεία. Θα γίνει πράξη. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο, αξιολόγηση για όλους.

Τετάρτη προτεραιότητα η στήριξη της νέας γενιάς με πολλές παρεμβάσεις. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον. Έχω δεσμευτεί ότι εφόσον εξαντληθούν οι πόροι θα διπλασιάσουμε το κονδύλι. Υπάρχουν και άλλες δράσεις οι οποίες υλοποιούνται.

Πέμπτη μας προτεραιότητα η συνέχιση της εθνικής μας πολιτικής στα θέματα εξωτερικών σχέσεων, της ασφάλειας και της μετανάστευσης», τόνισε.

Ο Μιχάλης Κριθαρίδης, του ΜέΡΑ25 αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ τόλμησε να μιλήσει για "τρίτο μνημόνιο Τσίπρα–Βαρουφάκη που στοίχισε σχεδόν 100 δις" ενώ αυτό το 3ο μνημόνιο το ψήφισαν Τσίπρας-Μητσοτάκης μαζί, την ώρα που ο Γιάνης Βαρουφάκης μαζί με όσες/ους δεν συνθηκολόγησαν τότε, το αντιπάλευαν».

