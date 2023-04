Υγεία - Περιβάλλον

Σέριφος: παραιτήθηκε ο μοναδικός γιατρός (βίντεο)

Τους λόγους της παραίτησής του έκανε γνωστούς ο μοναδικός μόνιμος γιατρός του κυκλαδίτικου νησιού.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Μόνο έναν γιατρό, που αναγκάζεται να κάνει εφημερίες καθημερινά, διαθέτουν 13 ελληνικά νησιά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.



Με αιχμές για την υποστελέχωση των ιατρικών μονάδων, παραιτήθηκε γιατρός που ήρθε από την Σουηδία, για να εργαστεί στη Σέριφο.

Χωρις μονιμο γιατρο εμεινε η Σεριφος καθως ο Θανασης Κονταρης που επεστρεψε απο τη Σουηδια για να εργαστει στο νησι παραιτηθηκε, στελνωντας επιστολη στο υπουργειο υγειας, καταγγελοντας υποστελεχωση και εργασιακη εξουθενωση.

Ο Αθανάσιος Κοντάρης, με μία ανάρτησή του στο Facebook, αναφέρει μεταξύ άλλων για τους λόγους που παραιτήθηκε:

"Οι κάτοικοι της Σερίφου αλλά και άλλων μικρών νησιών αντιμετωπίζονται ως πολίτες τρίτης κατηγορίας.

- Οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από το ΠΠΙ ΣΕΡΙΦΟΥ είναι επισφαλείς για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του νησίου, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Οι λόγοι είναι ο φόρτος εργασίας, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο νησί καθώς και η υποστελέχωση.

- Είμαι διορισμένος ως ΓΕΝΙΚΟΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, 4.5 χρόνια επιμελητής Β΄και 3 μήνες επιμελητής Α’ και δεν κατάφερα πότε να οργανώσω την ΠΦΥ.

- Ορίστηκα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ δίχως να ερωτηθώ για αυτό. Κάτι που αδυνατώ να υπηρετήσω, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες."

Η επιστολή στο Υπουργείο Υγείας

Μεσω της ανάρτησης του, ο Αθάνασιος Κοντάρης, απαριθμεί τους λόγους που τον οδήγησαν να εγκαταλείψει το Κυκλαδίτικο νησί.

Τους θερινούς μήνες εργαζόμαστε υπερωριακά, παράνομα και με εξουθενωτικά ωράρια, σε τετοίο σημείο που είμαστε επικίνδυνοι για την ασφάλεια των ασθενών, ενώ η πληρωμή μας, αφορά κυρίως (μας αποζημιώνονται ) 7 εφημερίες.

Δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό, οικονομικό και επιστημονικό κίνητρο για ιατρούς-επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν σε δυσπρόσιτες και προβληματικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες.

Μιλώντας για brain drain, το Ε.Σ.Υ. επ’ ουδενί δεν αποτελέι πόλο έλξης των Ελλήνων ιατρών που έφυγαν για το εξωτερικό.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλωντας στον ΑΝΤ1, ειπε πως το νησί έχει 1.258 μόνιμους κατοίκους, 1 μόνιμο γιατρό, 2 αγροτικούς ιατρούς και 3 νοσηλευτές και θα ενισχυθεί το καλοκαίρι με επιπλέον προσωπικό.

Υποστελεχωμένα ιατρεία και μονάδες σε 26 νησιά

Σε ερευνα που εκαναν πριν λιγους μηνες οι γιατροί του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου σε 26 νησιά όπου η μόνη υγειονομική δομή τους είναι ένα Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο προέκυψε ότι 13 μονάδες έχουν μόνο έναν γιατρό ο οποίος αυτόματα κάνει 30 εφημερίες τον μήνα.

Οι υπόλοιπες 13 μονάδες έχουν δύο γιατρούς που μοιράζονται τις εφημερίες . Δέκα μονάδες δεν έχουν νοσηλευτή ενω μόνο σε ένα ιατρείο οι γιατροί παίρνουν τα ρεπό που δικαιούνται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.





