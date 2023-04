Κόσμος

Σουδάν – ΟΗΕ: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διέφυγαν από τις μάχες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του ΟΗΕ για την εμπόλεμη κατάσταση στο Σουδάν, όπου μαίνονται οι μάχες και αυξάνονται οι ανάγκες.

Από 10.000 έως 20.000 άνθρωποι έχουν διαφύγει από τις μάχες που μαίνονται στο Σουδάν για να βρουν καταφύγιο στο γειτονικό Τσαντ, σε χωριά του κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με τις ομάδες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) που βρίσκονται στα σύνορα και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP).

"Η πλειονότητα των ανθρώπων που φθάνουν είναι γυναίκες και παιδιά. Η UNHCR εργάζεται σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση του Τσαντ και τους εταίρους της για να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους και να προετοιμάσουν μια κοινή απάντηση", αναφέρει σήμερα σε δελτίο Τύπου.

Η UNHCR συντονίζεται επίσης με τις αρχές του Τσαντ για να τις βοηθήσουν να καταγράψουν τους νεοαφιχθέντες μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το ανατολικό τμήμα του Τσαντ φιλοξενεί ήδη περισσότερους από 400.000 Σουδανούς πρόσφυγες και "οι αφιχθέντες ασκούν πρόσθετη πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες που είναι ήδη υπερφορτωμένες και στους πόρους της χώρας", υπογραμμίζει.

Οι πλέον επείγουσες ανάγκες είναι το νερό, η τροφή, τα καταφύγια, η υγειονομική περίθαλψη, την προστασία των παιδιών και η πρόληψη της σεξιστικής βίας, αναφέρει η UNHCR.

Λόγω της βίας που υφίστανται οι άνθρωποι οι οποίοι διασχίζουν τα σύνορα, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη είναι επίσης μια από τις κύριες προτεραιότητες.

Από τότε που η μάχη για την εξουσία, υποβόσκουσα εδώ και εβδομάδες μεταξύ δύο στρατηγών, έχει μετατραπεί σε μάχη από τις 15 Απριλίου, υπάρχει πλήρης σύγχυση στα 45 εκατομμύρια των Σουδανών και οι εκεχειρίες που ανακοινώνονται από τα δύο στρατόπεδα δεν διαρκούν.

Η UNHCR δηλώνει "ιδιαίτερα ανήσυχη από την κλιμάκωση της βίας στο Σουδάν", καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταμέτρησε "περισσότερους από 330 νεκρούς και 3.200 τραυματίες".

"Είναι επείγουσα ανάγκη η σύγκρουση να σταματήσει ώστε να αποφευχθούν νέες ανθρώπινες απώλειες", δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής των επιχειρήσεων της UNHCR Ραούφ Μαζού σε δελτίο Τύπου.

"Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς όλες τις (εμπλεκόμενες) πλευρές να προστατέψουν τους άμαχους, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εκτοπισμένων, και να σεβαστούν την ασφάλεια των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα ώστε η καίριας σημασίας βοήθεια να μπορεί να προωθηθεί", πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023 - Μητσοτάκης: Η χώρα “ξέφραγο αμπέλι” είναι παρελθόν



SpaceX: Εξερράγη λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του ο “Starship” (βίντεο)

Σέριφος: παραιτήθηκε ο μοναδικός γιατρός (βίντεο)