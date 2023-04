Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: στις 21 Μαΐου να τελειώνουμε με το ψηφιακό παρακράτος

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στη Λέσβο.

Μιλώντας απόψε στη Μυτιλήνη και αναφερόμενος στην υπόθεση Γεωργούλη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε λόγο για «ένα ψηφιακό παρακράτος που όταν κάποιος καταγγέλλει ότι τον παρακολουθούν παράνομα, τον εμφανίζει ως πράκτορα ξένων δυνάμεων. Όταν μια νέα γυναίκα έχει το θάρρος*, -τρία χρόνια πριν τις εθνικές εκλογές και όχι λίγο πριν, όπως θέλουν να υποστηρίζουν τα τρολς του ΣΥΡΙΖΑ – να καταγγείλει κακουργηματικές πράξεις, αυτό το ψηφιακό παρακράτος προσπαθεί να την οδηγήσει σε μια πολύ δύσκολη θέση*, χωρίς κανένα σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα ακόμη χρέος: Στις 21 Μαΐου να τελειώνουμε με το ψηφιακό παρακράτος, που δημιουργεί τοξικές συγκρούσεις, απαξιώνει ανθρώπους και ευτελίζει τους θεσμούς με μόνο σκοπό την καρέκλα και την εξουσία».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «ενώ 2,5 χρόνια γίνονται έρευνες από τις βελγικές αρχές και πουθενά δεν έχει μαθευτεί το όνομά της ή μία της φωτογραφία, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε φέιγ βολάν σε όλο το ελληνικό διαδίκτυο. Αυτά συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Πού είναι οι θεσμοί; Πού είναι η δικαιοσύνη; Εδώ λοιπόν είναι το χρέος της δημοκρατικής παράταξης. Γι’ αυτό είμαστε και θα είμαστε ο πυρήνας της δημοκρατικής παράταξης στην πατρίδα μας».

Σχετικά με το πόρισμα της επιτροπής Γεραπετρίτη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε τις δραματικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 717 για την εγκατάσταση τηλεδιοίκησης, που μολονότι είχε ορίζοντα υλοποίησης το 2016, δεν ολοκληρώθηκε ως σήμερα. Επιπλέον ανέδειξε το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας από το 2021, που έμεινε στο συρτάρι.

«Τι λέει το πόρισμα για τη σύμβαση 717; Έχει τελικά ευθύνες ο κ. Καραμανλής; Ποιος είναι αυτός που δεν πήγε τον φάκελο της Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας στην ελληνική δικαιοσύνη;* Ποιος είναι αυτός, που συγκάλυψε ένα ακόμη σκάνδαλο, με αποτέλεσμα ενάμιση χρόνο μετά να ζήσει η Ελλάδα αυτή την τραγωδία; *Ποιοι έκαναν την παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη; Όμως και σε αυτό το θέμα, βλέπω ότι *προτεραιότητα είναι το σκοτάδι και όχι το φως*. Προτεραιότητα είναι η διαχείριση του πολιτικού κόστους. Ό,τι έγινε στο Μάτι, δυστυχώς το βλέπουμε στην κουλτούρα διακυβέρνησης και σε αυτή την τραγωδία. Ο ελληνικός λαός ζητάει μόνο ένα πράγμα: Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη όμως παντού και για όλους. Και όχι, δικαιοσύνη για όλους εμάς και όχι για τους κολλητούς του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επέμεινε στην κριτική του ότι η ευρωπαϊκή δεξιά δεν επιθυμεί ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών και απαντώντας στους ισχυρισμούς του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, σημείωσε: «Θέλω να ενημερώσω τον κ. Μητσοτάκη ότι συμμετέχουμε στο φόρουμ των μεσογειακών χωρών, που συζητείται και η αναθεώρηση του Κανονισμού “Δουβλίνο” πολύ πριν την κυβέρνησή του. Δηλαδή, τι θέλουν; Να τους χειροκροτήσουμε που δεν έχουμε αποχωρήσει; *Ο λαϊκισμός δεν είναι μόνο χωρίς γραβάτα. Είναι και με γραβάτα και με κολάρο, όπως αποδεικνύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε καθαρή θέση: Προφανέστατα, για εμάς, η θάλασσα έχει σύνορα. Προφανέστατα, κάθε ευρωπαϊκό κράτος έχει χρέος να προστατεύει τα σύνορα του».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια και σχολίασε δηκτικά: «Ακούω κάποιους να λένε ότι δεν φταίει ο κ. Τσίπρας που παρέδωσε το 2015 τα κόκκινα δάνεια στα funds του εξωτερικού, διότι τον πίεζαν οι δανειστές. Συγγνώμη, ήταν πιο ισχυρές οι πιέσεις το 2015 και όχι το 2010 με 15,5% εξωτερικό έλλειμμα, που μας παρέδωσε ο κ. Καραμανλής; Μήπως τελικά ο κ. Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της δήθεν σεισάχθειας, οδήγησε τη χώρα μας σε ένα βατερλώ διαπραγματεύσεων, που σήμερα το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά; Και το χειρότερο από όλα, είναι και αμετανόητος. Και *αξιοποίησε τα κοινωνικά αδιέξοδα που δημιούργησε ο Καραμανλής και παίρνει τα στελέχη του κ. Καραμανλή και τα εμφανίζει ως λυτρωτές της επόμενης ημέρας. Ε, όχι. Αν αυτό είναι Αριστερά, τότε έχουμε ένα μεγαλύτερο χρέος να ενισχύσουμε τη δημοκρατική παράταξη για να έχει μια πραγματική Κεντροαριστερά ο τόπος και όχι την Αριστερά-σύμμαχο του κ. Καραμανλή».

Υπογράμμισε για τα ελληνοτουρκικά πως «μετά τις εκλογές στην Τουρκία, η ιστορία των προκλήσεων, των εκβιασμών, της εργαλειοποίησης του προσφυγικού-μεταναστευτικού πρέπει να τελειώσει. Και για αυτό υπάρχει μόνο ένας δρόμος: Η ενιαία ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Πρέπει να πρωτοστατήσει η Ελλάδα στη δημιουργία του Ευρωστρατού. *Εμείς θέλουμε μία γείτονα χώρα, η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο. Δεν διεκδικούμε αντιπαλότητες. Δεν διεγείρουμε συγκρουσιακό κλίμα. Αλλά θέλουμε σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο*. Έχουν χρέος οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να σταματήσουν να πωλούν όπλα στην Τουρκία, όσο η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών κρατών. Γιατί *ο μόνος δρόμος της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι να καταλάβει είτε ο κ. Ερντογάν είτε ο κ. Κιλιτσντάρογλου ότι κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας και κάθε σπιθαμή της Κύπρου είναι ευρωπαϊκό έδαφος».

Ως προς το διακύβευμα της κάλπης των εθνικών εκλογών, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Μπορεί να λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων αυτός που υποσχόταν "σεισάχθεια" και ξεπούλησε τα κόκκινα δάνεια του ελληνικού λαού στα funds; Μπορεί να μιλάει για προστασία της πρώτης κατοικίας των πιο αδύναμων Ελλήνων αυτός που ουσιαστικά απάλειψε κάθε προστασία της; Ή μήπως μπορούν να εγγυηθούν μία ισχυρή Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη διάκριση των εξουσιών, τα πρόσωπα, που καταπάτησαν κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου;»

