Παγκράτι: Έκρηξη σε ζαχαροπλαστείο - Άγνωστοι πέταξαν χειρoβομβίδα (βίντεο)

Άγνωστοι έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος και πέταξαν στο ζαχαροπλαστείο χειροβομβίδα



Εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκαν σε ζαχαροπλαστείο στο Παγκράτι στην οδό Πύρρωνος 23 από έκρηξη.

Άγνωστοι έσπασαν τη τζαμαρία του καταστήματος και πέταξαν στο ζαχαροπλαστείο χειροβομβίδα, προκαλώντας ζημιές και σε ένα σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν έξω από το ζαχαροπλαστείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που διενεργούν έρευνα.

