Γιώργος Παπαδάκης: Οι ευχές των συνεργατών του για τη γιορτή του (βίντεο)

Με ένα ξεχωριστό βίντεο ευχήθηκαν "χρόνια πολλά" στον Γιώργο Παπαδάκη οι συνεργάτες του στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

"Δεν θα γιορτάσεις σε αυτό το σπίτι σου εδώ στην εκπομπή τη γιορτή σου φέτος, όμως εμείς έχουμε ετοιμάσει κάτι για σένα" είπε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Τραγούδια και πολλές παροιμίες με "Γιώργηδες" κυριάρχησαν στο βίντεο, συγκινώντας τον αγαπημένο παρουσιαστή.

Ο ίδιος, μάλιστα, στο τέλος του βίντεο δεν έκρυψε την έντονη συγκίνηση και τα δάκρυα του αναφέροντας πως "όλα αυτά είναι τα δικά μου παιδιά..."





