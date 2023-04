Πολιτική

Εκλογές 2023: Μαρινάκης - Αχτσιόγλου για τις κυβερνήσεις συνεργασίας και τον Γεωργούλη (βίντεο)

Οι εκπρόσωποι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Λίγες ώρες πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, ο υδράργυρος στο θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης είναι στο «κόκκινο», τόσο με αφορμή την υπόθεση της καταγγελίας σε βάρος του Αλέξη Γεωργούλη και το κατά πόσον και από πότε ήταν ενήμεροι για την καταγγελία ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και για την πολιτική διαχείριση του θέματος από τα στελέχη των κομμάτων στην Ελλάδα.

Στο θέμα αναφέρθηκαν διεξοδικά, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Παύλος Μαρινάκης, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και η Έφη Αχτσιόγλου, Υποψήφια βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στον Δυτικό Τομέα της Αθήνας.

Οι δύο πολιτικοί αναφέρθηκαν και στα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών και στο ενδεχόμενο σχηματισμού «κυβέρνησης των ηττημένων» με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει δεύτερος στις εκλογές της απλής αναλογικής, στις 21 Μαΐου.

