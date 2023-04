Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται η γυναίκα που έβαλε φωτιά στο σύζυγό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση.

(εικόνα αρχείου)

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης 20 Απριλίου η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που συνέβη στη Μυτιλήνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Συνελήφθη, σήμερα (20-04-2023) στη Μυτιλήνη, μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μεσημβρινές ώρες σήμερα, η συλληφθείσα, μετά από φραστικό επεισόδιο που είχε με τον ημεδαπό σύζυγό της, σε εσωτερικό χώρο καταστήματος που διατηρεί ο τελευταίος στη Μυτιλήνη, περιέλουσε αυτόν με εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά, με συνέπεια το σοβαρό τραυματισμό του.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης».

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του επιχειρηματία -άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες- τον περιέλουσε χθες το απόγευμα με εύφλεκτο υγρό και του έβαλε φωτιά.

Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά εγκαύματα (45%) πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού σε λαιμό, θώρακα, πλάτη και πόδια.

Διασωληνώθηκε διότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει λόγω των σοβαρών τραυμάτων και στις 10 το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Η σύζυγός του συνελήφθη και το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

Πηγή: stonisi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γύθειο: Καρχαρίας... κάνει βόλτες γύρω από το καϊκι ψαρά (βίντεο)

Ρεύμα: Μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας τον Μάιο

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή του Πάσχα