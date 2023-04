Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ο ΣΥΡΙΖΑ παραδέχεται ότι θα χάσει τις εκλογές

Οι εκτιμήσεις του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για τις κάλπες της απλής αναλογικής και οι αναφορές του για την διαφθορά στην Αστυνομία.

Αλλοίμονο για την Ελλάδα αν μπει σε μια κατάσταση ακυβερνησίας. Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα25, θα είναι μια κυβέρνηση στον αέρα που θα οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδα, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο Mega, επισημαίνοντας ότι η αυτοδυναμία της ΝΔ δίνει προοπτική σταθερότητας στη χώρα.

Μάλιστα ο κ. Θεοδωρικάκος έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση της Βουλγαρίας, όπου με απλή αναλογική κάνει τις πέμπτες εκλογές σε δύο χρόνια.

Όπως είπε οι Έλληνες θέλουν οικονομική ανάπτυξη, υψηλότερα εισοδήματα, καλύτερη ποιότητα ζωής, διασφάλιση των συνόρων, μεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερο κράτος, ιδιαίτερα στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Όλα αυτά τα εγγυάται, σημείωσε, μια κυβέρνηση σταθερότητας, που στην αντίληψη της ΝΔ είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και διατύπωσε το ερώτημα ποια θα ήταν η θέση της Ελλάδας αν μέσω των μεγάλων διεθνών κρίσεων που έζησε στην τελευταία τετραετία η χώρα απαιτούντο συνεχείς διαβουλεύσεις για να ληφθεί μια απόφαση σε μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Διαπίστωση του κ. Θεοδωρικάκου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραδέχεται πλέον ότι θα είναι δεύτερο κόμμα σημειώνοντας ότι αυτό δείχνουν οι δηλώσεις Δραγασάκη και Τσακαλώτου για ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης ηττημένων.

Επισήμανε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ θα το είχε κάνει από το 2015, όπου αντί γι’ αυτό προτίμησε να συνεργαστεί με τους ΑΝΕΛ. Τόνισε δε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να ξεχάσει ότι ο κ. Βαρουφάκης είναι το πρόσωπο που έφερε τη χώρα στον γκρεμό, κινδύνευσε να τη βγάλει από την ΕΕ και έκλεισε τις τράπεζες. Επανέλαβε δε ότι η μόνη αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση και λύση για τη χώρα είναι η ΝΔ. Κάλεσε τους ψηφοφόρους να μη λείψει κανείς από τις κάλπες της 21ης Μαΐου καθώς οι πολίτες με την ψήφο τους μπορούν να εγγυηθούν τη σταθερότητα της χώρας και υπογράμμισε ότι η σημερινή ΝΔ ενώνει τους Έλληνες και μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον της Πατρίδας μας.

Επιπλέον για την απλή αναλογική είπε ότι δεν αποτελεί επιλογή αξιών για τον κ. Τσίπρα, καθώς έγινε δύο φορές πρωθυπουργός εκμεταλλευόμενος την ενισχυμένη αναλογική. Την απλή αναλογική την καθιέρωσε, σημείωσε, όταν είδε ότι χάνει τις εκλογές.

Για την υπόθεση του φράχτη στον Έβρο επανέλαβε ότι πρόθεση της ΝΔ είναι να τον ολοκληρώσει σε όλο το μήκος των συνόρων γιατί αποδεδειγμένα αποτελεί το ισχυρότερο αποτρεπτικό μέσον στην παράνομη μετανάστευση και τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να πει έμπρακτα ευχαριστώ στη χώρα μας για τη φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων που αποτελών και ευρωπαϊκά σύνορα με την Τουρκία, στηρίζοντας οικονομικά την κατασκευή του Φράχτη. Σημείωσε δε ότι η παράνομη μετανάστευση οδηγεί στην εγκληματικότητα και πολλές φορές και στην τρομοκρατία, θυμίζοντας την περίπτωση των δύο πακιστανών που ήθελαν να ανατινάξουν την εβραϊκή Συναγωγή στην Αθήνα, και οι οποίοι είχαν περάσει παράνομα τα σύνορα προ πενταετίας. Συνεπώς η ολοκλήρωσή του αποτελεί και ζήτημα εθνικής ασφαλείας.

Για την ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι επιδίωξη της ΝΔ είναι μια καλύτερη αστυνομία, πιο φιλική στον πολίτη, που σέβεται τη δημοκρατική νομιμότητα και είναι σκληρή και αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα. Είπε ότι η πλειονότητα των αστυνομικών σέβονται το εθνόσημο γιατί το έχουν στην καρδιά και στο μυαλό τους και επανέλαβε την αποφασιστικότητά του οι επίορκοι να απομακρύνονται άμεσα και να στέλνονται άμεσα στη Δικαιοσύνη.

Τέλος αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μύκονο είπε ότι υπάρχει σχέδιο για αποκατάσταση της νομιμότητας και τόνισε ότι το σχέδιο αυτό θα συνδράμουν όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας, ακόμα και τα ΜΑΤ, εφόσον χρειασθεί.

