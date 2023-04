Κοινωνία

Μάνη - ναυάγιο : Εντοπίστηκαν δεκάδες μετανάστες στην Χοτάσια

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μια έγκυος και ένα παιδί.

Ακόμη 33 μετανάστες εντοπίστηκαν στο Οίτυλο Λακωνίας, επί της επαρχιακής οδού Αρεόπολης - Καλαμάτας κοντά στο χωριό Χοτάσια δήμου Ανατολικής Μάνης.

Πρόκειται για 26 άνδρες, 6 γυναίκες και 1 ανήλικη, οι οποίο μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Γυθείου, όπου φιλοξενούνται προσωρινά μαζί με ακόμα 47 μετανάστες που επέβαιναν και αυτοί στο σκάφος και εντοπίστηκαν χθες στην παραλία Νέου Οίτυλου.

Οι μετανάστες είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους με το σκάφος τις προηγούμενες ημέρες από τα τουρκικά παράλια, ενώ εξήλθαν με ιδίες δυνάμεις στην ξηρά. Παράλληλα, στο σκάφος εντοπίστηκε χθες η σορός ενός άνδρα που είχε καταλήξει, κατά τη διάρκεια του πλου.

Μία εγκυμονούσα γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, τελικά όμως κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Αττικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Επίσης, ένα ανήλικο παιδί που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης διακομίστηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Αγία Σοφία Αθηνών για περαιτέρω νοσηλεία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών που έχουν εντοπιστεί και μεταφερθεί στο Δημοτικό Στάδιο Γυθείου ανέρχεται σε ογδόντα άτομα.

